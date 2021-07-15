https://ria.ru/20210715/otkrytie-1741370217.html

Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data

Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data - РИА Новости, 15.07.2021

Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data

Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:19

2021-07-15T13:19

2021-07-15T13:19

искусственный интеллект

открытие (банк)

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк. Предполагается, что сервис, основанный на технологиях Big Data, позволит клиентам экономить время при общении с банком, а банку - не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Сервис стал первым подобным решением на российском рынке.Принцип работы ИИ-сервиса основан на постоянной обработке большого объема информации из профиля клиента, оценки этапов развития и текущего поведения бизнеса и других параметров. В августе банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты "Открытия" из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4-м квартале этого года.

https://realty.ria.ru/20210604/obligatsii-1735648208.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, открытие (банк), технологии, новости компаний - экономика