Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/otkrytie-1741370217.html
Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data
Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data - РИА Новости, 15.07.2021
Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data
Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:19
2021-07-15T13:19
искусственный интеллект
открытие (банк)
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570627350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95cf3f0bbd6dc9a8aba7e2fd4547fedc.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк. Предполагается, что сервис, основанный на технологиях Big Data, позволит клиентам экономить время при общении с банком, а банку - не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Сервис стал первым подобным решением на российском рынке.Принцип работы ИИ-сервиса основан на постоянной обработке большого объема информации из профиля клиента, оценки этапов развития и текущего поведения бизнеса и других параметров. В августе банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты "Открытия" из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4-м квартале этого года.
https://realty.ria.ru/20210604/obligatsii-1735648208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570627350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebb5c97a695b1c9f23c5e12f1e00d3d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусственный интеллект, открытие (банк), технологии, новости компаний - экономика
13:19 15.07.2021
 

Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудница банка "Открытие" на рабочем месте
Сотрудница банка Открытие на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк.
Предполагается, что сервис, основанный на технологиях Big Data, позволит клиентам экономить время при общении с банком, а банку - не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Сервис стал первым подобным решением на российском рынке.
Принцип работы ИИ-сервиса основан на постоянной обработке большого объема информации из профиля клиента, оценки этапов развития и текущего поведения бизнеса и других параметров.
"На основе полученного массива данных делается вывод о том, какие именно вопросы возникли у конкретного клиента только что, или появятся в ближайшее время. Таким образом из сотен возможных тематик система выбирает три наиболее актуальные в текущий момент. Клиент может увидеть их в мобильном приложении (4+) и интернет-банке и получить информацию, выбрав актуальную тему", - поясняют в банке.
В августе банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты "Открытия" из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4-м квартале этого года.
"Наша модель способна предугадывать тематики обращений клиентов с точностью более 80%. Это означает, что как минимум четверо из пяти наших клиентов смогут очень быстро получить ответы на свои вопросы, просто открыв нужную вкладку. Система постоянно анализирует клиента и меняет набор вопросов, исходя из его поведения. Нам импонирует концепция "невидимого банка" как системы интерактивных взаимоотношений с клиентом. Думаю, что банк завтрашнего дня – это "умный" помощник, заранее знающий, что именно нужно пользователю, и в какой момент, приводится в сообщении комментарий директора департамента CRM МСБ банка "Открытие" Антона Козлова.
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:33Петербургский международный экономический форум
Банк "Открытие" и "Дом.РФ" договорились о выпуске ипотечных облигаций
 
Искусственный интеллектОткрытие (банк)ТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
Лента новостейМолния