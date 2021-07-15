Банк "Открытие" прогнозирует темы обращений клиентов с помощью Big Data
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Банк "Открытие" запустил пилотный ИИ-сервис, который предугадывает вопросы по обслуживанию со стороны клиентов – предпринимателей, сообщает банк.
Предполагается, что сервис, основанный на технологиях Big Data, позволит клиентам экономить время при общении с банком, а банку - не только сократить нагрузку на входящую линию, но и повысить лояльность клиентов. Сервис стал первым подобным решением на российском рынке.
Принцип работы ИИ-сервиса основан на постоянной обработке большого объема информации из профиля клиента, оценки этапов развития и текущего поведения бизнеса и других параметров.
"На основе полученного массива данных делается вывод о том, какие именно вопросы возникли у конкретного клиента только что, или появятся в ближайшее время. Таким образом из сотен возможных тематик система выбирает три наиболее актуальные в текущий момент. Клиент может увидеть их в мобильном приложении (4+) и интернет-банке и получить информацию, выбрав актуальную тему", - поясняют в банке.
В августе банк планирует расширить число участников пилота, а все клиенты "Открытия" из сегмента малого и среднего бизнеса должны получить доступ к нему в 4-м квартале этого года.
"Наша модель способна предугадывать тематики обращений клиентов с точностью более 80%. Это означает, что как минимум четверо из пяти наших клиентов смогут очень быстро получить ответы на свои вопросы, просто открыв нужную вкладку. Система постоянно анализирует клиента и меняет набор вопросов, исходя из его поведения. Нам импонирует концепция "невидимого банка" как системы интерактивных взаимоотношений с клиентом. Думаю, что банк завтрашнего дня – это "умный" помощник, заранее знающий, что именно нужно пользователю, и в какой момент, приводится в сообщении комментарий директора департамента CRM МСБ банка "Открытие" Антона Козлова.