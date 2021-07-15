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Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон"
Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон" - РИА Новости, 15.07.2021
Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон"
Организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:19
2021-07-15T10:20
единая россия
андрей турчак
отдых
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края предложил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Венеамином Кондратьевым.Он предлагает создать специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, что позволит отправить на отдых 11 тысяч детей. "Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов и федерального законодательства. По линии "Единой России" и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь", – приводит слова политика Telegram-канал "Единая Россия. Официально".
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единая россия, андрей турчак, отдых
10:19 15.07.2021 (обновлено: 10:20 15.07.2021)
 

Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон"

© РИА Новости / Виталий ТимкивДети купаются на пляже в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети купаются на пляже в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края предложил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Венеамином Кондратьевым.
Он предлагает создать специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, что позволит отправить на отдых 11 тысяч детей.
"Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов и федерального законодательства. По линии "Единой России" и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь", – приводит слова политика Telegram-канал "Единая Россия. Официально".
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