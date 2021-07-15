https://ria.ru/20210715/otdykh-1741334876.html

Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон"

Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон" - РИА Новости, 15.07.2021

Турчак предложил отправить на отдых детей медиков из "красных зон"

Организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:19

2021-07-15T10:19

2021-07-15T10:20

единая россия

андрей турчак

отдых

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Организовать отдых детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края предложил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Венеамином Кондратьевым.Он предлагает создать специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения, что позволит отправить на отдых 11 тысяч детей. "Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов и федерального законодательства. По линии "Единой России" и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь", – приводит слова политика Telegram-канал "Единая Россия. Официально".

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/sezd-1736799998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, андрей турчак, отдых