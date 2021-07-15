https://ria.ru/20210715/nepogoda-1741393890.html

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2021

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды

Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:16

2021-07-15T13:16

2021-07-15T15:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210715/blagoustroystvo-1741329293.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение)