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Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2021
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:16
2021-07-15T13:16
2021-07-15T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение)