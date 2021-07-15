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Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 15.07.2021
Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды
Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:16
2021-07-15T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение)
13:16 15.07.2021 (обновлено: 15:16 15.07.2021)
 

Москвичей просят быть внимательными на улице из-за непогоды

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулем из-за прогнозируемой непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, кратковременный дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
09:48
Комфортная городская среда: благоустройство центральных улиц МосквыВ Москве полным ходом идут работы по обновлению дорог на Садовнической набережной и в Трехпрудном переулке. Благоустройство территории проводится в рамках комплексной задачи формирования комфортной городской среды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)
 
 
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