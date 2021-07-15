https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741454746.html

Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек

Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек - РИА Новости, 15.07.2021

Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек

Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 58 человек; о девяти новых жертвах заявили в МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T21:25

2021-07-15T21:25

2021-07-15T22:01

наводнение в германии

трир

северный рейн-вестфалия

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741415440_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_7cd2224d901c3260edf9ed5908ea0004.jpg

БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 58 человек; о девяти новых жертвах заявили в МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц."Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших", — цитирует телеканал SWR главу ведомства Роджера Левенца.Ранее телеканал N24 сообщал о 49 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести.К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.В спасательных работах, помимо экстренных служб, участвуют силы бундесвера.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

трир

северный рейн-вестфалия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, трир, северный рейн-вестфалия, германия, в мире