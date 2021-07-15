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Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек
Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек - РИА Новости, 15.07.2021
Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек
Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 58 человек; о девяти новых жертвах заявили в МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T21:25
2021-07-15T21:25
2021-07-15T22:01
наводнение в германии
трир
северный рейн-вестфалия
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 58 человек; о девяти новых жертвах заявили в МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц."Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших", — цитирует телеканал SWR главу ведомства Роджера Левенца.Ранее телеканал N24 сообщал о 49 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести.К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.В спасательных работах, помимо экстренных служб, участвуют силы бундесвера.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html
трир
северный рейн-вестфалия
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наводнение в германии, трир, северный рейн-вестфалия, германия, в мире
21:25 15.07.2021 (обновлено: 22:01 15.07.2021)
Число погибших из-за наводнений в Германии возросло до 58 человек
Число погибших из-за наводнений на западе Германии возросло до 58 человек