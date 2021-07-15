https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741448355.html

Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек

Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек - РИА Новости, 16.07.2021

Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек

Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-15T20:11

2021-07-15T20:11

2021-07-16T05:24

наводнение в германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, составило по меньшей мере 43 человека. Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки эвакуированы около 350 человек. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.

https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

германия

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наводнение в германии, германия, в мире