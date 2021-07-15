https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741448355.html
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек - РИА Новости, 16.07.2021
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек
Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T20:11
2021-07-15T20:11
2021-07-16T05:24
наводнение в германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419108_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_9741eee133da065d90b37f178a8313c8.jpg
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщил телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.Ранее сообщалось о том, что число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, составило по меньшей мере 43 человека. Десятки людей числятся пропавшими без вести, подъезды к некоторых населенным пунктам до сих пор невозможны из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн-Вестфалия ведется эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки эвакуированы около 350 человек. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.
https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419108_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_de269885db011c9cb546b8c0e10b32b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнение в германии, германия, в мире
20:11 15.07.2021 (обновлено: 05:24 16.07.2021)
Число жертв наводнений в Германии выросло до 45 человек
N24: число погибших в наводнениях в Германии выросло до 45 человек