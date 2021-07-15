https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741426049.html

Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии

Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии - РИА Новости, 15.07.2021

Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии

Точное число погибших в наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступившая перед журналистами с заявлением в ходе... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:59

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Точное число погибших в наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступившая перед журналистами с заявлением в ходе визита в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал N24."Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь… Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много", - сказала Меркель.Она добавила, что находится в контакте с главой минфина ФРГ Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером, государство "окажет помощь там, где это возможно", все силы "будут направлены на спасение жизней, предотвращения угроз и облегчения страданий". Ранее таблоид Bild сообщил о том, что Меркель поручила Шольцу и Зеехоферу подготовить программу помощи пострадавшим, она может быть принята кабмином ФРГ на следующей неделе.Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, возросло до 42 человек, сообщил ранее немецкий таблоид Bild. Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 24 человека – в земле Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html

рейнланд-пфальц

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, ангела меркель, германия, в мире