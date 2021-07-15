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Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии
Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии - РИА Новости, 15.07.2021
Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии
Точное число погибших в наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступившая перед журналистами с заявлением в ходе... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:41
2021-07-15T17:59
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Точное число погибших в наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступившая перед журналистами с заявлением в ходе визита в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал N24."Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь… Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много", - сказала Меркель.Она добавила, что находится в контакте с главой минфина ФРГ Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером, государство "окажет помощь там, где это возможно", все силы "будут направлены на спасение жизней, предотвращения угроз и облегчения страданий". Ранее таблоид Bild сообщил о том, что Меркель поручила Шольцу и Зеехоферу подготовить программу помощи пострадавшим, она может быть принята кабмином ФРГ на следующей неделе.Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, возросло до 42 человек, сообщил ранее немецкий таблоид Bild. Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 24 человека – в земле Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.
https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, ангела меркель, германия, в мире
17:41 15.07.2021 (обновлено: 17:59 15.07.2021)
 
Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в Германии

Канцлер Германии Меркель: точное число погибших при наводнении пока неизвестно

© REUTERS / Wolfgang RattayПоследствия сильных дождей в Шульде, Германия
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости. Точное число погибших в наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступившая перед журналистами с заявлением в ходе визита в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал N24.
"Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь… Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много", - сказала Меркель.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести. Я говорила с премьер-министрами (Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии) (Малу) Драйер и (Армином) Лашетом, они доложили мне о ситуации в населенных пунктах, положение в которых наиболее критическое, а также о неустанной работе спасателей, полиции, бундесвера, службы ЧС и остальных. Хотели бы выразить благодарность спасателям от всего сердца", - сказала Меркель.
Она добавила, что находится в контакте с главой минфина ФРГ Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером, государство "окажет помощь там, где это возможно", все силы "будут направлены на спасение жизней, предотвращения угроз и облегчения страданий". Ранее таблоид Bild сообщил о том, что Меркель поручила Шольцу и Зеехоферу подготовить программу помощи пострадавшим, она может быть принята кабмином ФРГ на следующей неделе.
Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, возросло до 42 человек, сообщил ранее немецкий таблоид Bild. Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 24 человека – в земле Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.
Последствия сильных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 15:54
В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
 
Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
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