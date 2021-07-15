https://ria.ru/20210715/nauka-1741376788.html

В Самаре создают методику, предсказывающую гравитацию астероидов и комет

В Самаре создают методику, предсказывающую гравитацию астероидов и комет - РИА Новости, 15.07.2021

В Самаре создают методику, предсказывающую гравитацию астероидов и комет

Ученые Самарского университета создают математическую модель, которая позволит предсказывать гравитацию астероидов и комет и в десятки раз улучшить точность... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:58

2021-07-15T13:58

2021-07-15T13:58

наука

россия

самарский университет

навигатор абитуриента

космос - риа наука

самара

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САМАРА, 15 июл — РИА Новости. Ученые Самарского университета создают математическую модель, которая позволит предсказывать гравитацию астероидов и комет и в десятки раз улучшить точность расчета космических миссий, сообщает вуз."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева создают универсальную математическую модель, которая позволит предсказывать гравитацию небесных тел сложной формы, таких как астероиды и кометы. Предложенный ими метод позволит в десятки раз улучшить точность расчета космических миссий, направленных на изучение малых тел Солнечной системы", —говорится в сообщении.Отмечается, что исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)."Миссии к астероидам, кометам и другим малым телам неправильной формы предпринимались неоднократно. И все, кто когда-либо их осуществлял, столкнулись с главной проблемой — нет методики, которая позволит предсказать, как будет двигаться космический аппарат в гравитационном поле объектов столь сложной формы", — цитирует пресс-служба научного руководителя исследования, заведующую кафедрой динамики полета и систем управления Ольгу Старинову.По данным пресс-службы, методика, над которой работает коллектив кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета, позволит рассчитать гравитацию астероида на базе нескольких критериев: интенсивности мерцания, свечения и спектра излучения.Результатом исследований группы ученых станет универсальная математическая модель, в которой можно будет изменять параметры планируемой космической миссии в зависимости от конкретной выбранной цели полета — определенного астероида или кометы. На основе этой модели будут разработаны алгоритмы для программного обеспечения космических аппаратов, которые будут совершать сложные маневры около еще не исследованных малых тел. Это, по информации вуза, позволит уменьшить общее время полета к цели и взять на борт больше научного оборудования за счет экономии топлива.

https://ria.ru/20210319/samarskiy-universitet-1601939211.html

https://ria.ru/20210524/kosmos-1733671648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарский университет, навигатор абитуриента, космос - риа наука, самара