00:36 15.07.2021 (обновлено: 05:19 15.07.2021)
Политолог: Россия пытается сгладить напряжение с Западом
Политолог Минченко: Россия пытается сгладить напряжение с Западом, но "маневр" ограничен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако "маневр для поиска компромиссов" ограничен, говорится в докладе президента холдинга "Минченко консалтинг", политолога Евгения Минченко.
"Один из ключевых вызовов для России – "Холодная война 2.0", конфронтация с Западом по широкому фронту вопросов, а также изменение технологического уклада как такового, переход практически всех вызовов в разряд гибридных. Стремление новой администрации США сблизиться с ЕС после импульсивных шагов Д.Трампа ведет к тому, что европейские элиты также усиливают пикировку с Россией по внешнеполитическим вопросам", - говорится в материалах.
Отмечается, что глава МИД России Сергей Лавров уже охарактеризовал ситуацию как "уничтожение инфраструктуры" отношений между ЕС и Россией из-за односторонних действий Брюсселя.
"Продолжение санкционного давления со стороны США и угроза введения ограничений против российского суверенного долга делает очень ограниченным маневр для поиска компромиссов", - подчеркивает Минченко.
Однако, по его словам, несмотря на неблагоприятный прогноз в отношениях с Западом, Москва предпринимает усилия, чтобы сгладить напряжение, в частности, активизацией своего участия в значимой для демократической администрации США экологической повестке. Более того, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена зафиксировала "красные линии", добавил политолог.
"Фактически возникла ситуация "Холодной войны 2.0", когда взаимоотношения США и России сосредоточены на поиске компромиссных конфигураций зон влияния и интересов вместо попытки поиска политической синергетики", - считает эксперт.
Вторым вызовом для России, согласно докладу, стала существенная политическая дестабилизация постсоветского пространства. Кроме того, возможна нестабильность режимов в Центральной Азии из-за ухода США из Афганистана, который, в свою очередь, может быть превращен в эпицентр экспансии радикального исламизма, добавляется в докладе.