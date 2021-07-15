https://ria.ru/20210715/napryazhenie-1741310124.html

Политолог: Россия пытается сгладить напряжение с Западом

Политолог: Россия пытается сгладить напряжение с Западом - РИА Новости, 15.07.2021

Политолог: Россия пытается сгладить напряжение с Западом

Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако "маневр для поиска компромиссов" ограничен, говорится в докладе президента... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:36

2021-07-15T00:36

2021-07-15T05:19

россия

евгений минченко

джо байден

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако "маневр для поиска компромиссов" ограничен, говорится в докладе президента холдинга "Минченко консалтинг", политолога Евгения Минченко.Отмечается, что глава МИД России Сергей Лавров уже охарактеризовал ситуацию как "уничтожение инфраструктуры" отношений между ЕС и Россией из-за односторонних действий Брюсселя."Продолжение санкционного давления со стороны США и угроза введения ограничений против российского суверенного долга делает очень ограниченным маневр для поиска компромиссов", - подчеркивает Минченко.Однако, по его словам, несмотря на неблагоприятный прогноз в отношениях с Западом, Москва предпринимает усилия, чтобы сгладить напряжение, в частности, активизацией своего участия в значимой для демократической администрации США экологической повестке. Более того, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена зафиксировала "красные линии", добавил политолог."Фактически возникла ситуация "Холодной войны 2.0", когда взаимоотношения США и России сосредоточены на поиске компромиссных конфигураций зон влияния и интересов вместо попытки поиска политической синергетики", - считает эксперт.Вторым вызовом для России, согласно докладу, стала существенная политическая дестабилизация постсоветского пространства. Кроме того, возможна нестабильность режимов в Центральной Азии из-за ухода США из Афганистана, который, в свою очередь, может быть превращен в эпицентр экспансии радикального исламизма, добавляется в докладе.

https://ria.ru/20210714/sovbez-1741254339.html

https://ria.ru/20210628/sderzhivanie-1738842361.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений минченко, джо байден, владимир путин, сша, в мире