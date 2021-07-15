https://ria.ru/20210715/napadenie-1741450120.html

Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире

Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире - РИА Новости, 15.07.2021

Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире

В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:27

2021-07-15T20:27

2021-07-15T23:17

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ночью 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского. Он напал на женщину, надругался над ней и хотел изнасиловать, но не смог, так как она активно сопротивлялась.Благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское и УВД по Западному административному округу города Москвы подозреваемого задержали."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: "Покушение на изнасилование", "Иные действия сексуального характера с применением насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала Иванова.По ее словам, мужчину доставили в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.

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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия