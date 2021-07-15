https://ria.ru/20210715/napadenie-1741450120.html
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире - РИА Новости, 15.07.2021
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире
В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:27
2021-07-15T20:27
2021-07-15T23:17
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ночью 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского. Он напал на женщину, надругался над ней и хотел изнасиловать, но не смог, так как она активно сопротивлялась.Благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское и УВД по Западному административному округу города Москвы подозреваемого задержали."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: "Покушение на изнасилование", "Иные действия сексуального характера с применением насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала Иванова.По ее словам, мужчину доставили в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210715/napadenie-1741410968.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
20:27 15.07.2021 (обновлено: 23:17 15.07.2021)
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире
Жительницу Москвы избили и попытались изнасиловать, проникнув в квартиру через окно
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
Ночью 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского. Он напал на женщину, надругался над ней и хотел изнасиловать, но не смог, так как она активно сопротивлялась.
Благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское и УВД по Западному административному округу города Москвы подозреваемого задержали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: "Покушение на изнасилование", "Иные действия сексуального характера с применением насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала Иванова.
По ее словам, мужчину доставили в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.