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Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире - РИА Новости, 15.07.2021
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире
В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:27
2021-07-15T23:17
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ночью 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского. Он напал на женщину, надругался над ней и хотел изнасиловать, но не смог, так как она активно сопротивлялась.Благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское и УВД по Западному административному округу города Москвы подозреваемого задержали."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: "Покушение на изнасилование", "Иные действия сексуального характера с применением насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала Иванова.По ее словам, мужчину доставили в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
20:27 15.07.2021 (обновлено: 23:17 15.07.2021)
 
Москвичку избили и попытались изнасиловать в собственной квартире

Жительницу Москвы избили и попытались изнасиловать, проникнув в квартиру через окно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Москве злоумышленник пробрался к спящей женщине в квартиру, избил ее и попытался изнасиловать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ночью 15 июля подозреваемый 2000 года рождения через окно влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского. Он напал на женщину, надругался над ней и хотел изнасиловать, но не смог, так как она активно сопротивлялась.
Благодаря совместной работе следователей столичного СК, сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Очаково-Матвеевское и УВД по Западному административному округу города Москвы подозреваемого задержали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: "Покушение на изнасилование", "Иные действия сексуального характера с применением насилия" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия", — сказала Иванова.
По ее словам, мужчину доставили в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к преступлению. Расследование продолжается.
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РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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