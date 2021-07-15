Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/nakopleniya-1741312953.html
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все - РИА Новости, 15.07.2021
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все
Из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей ежегодно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:17
2021-07-15T02:17
алексей кричевский
россия
расходы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:0:4557:2563_1920x0_80_0_0_f2599ca98aa57d019add41887c901b81.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей ежегодно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.По его словам, стоит проанализировать все статьи расходов и попробовать сократить траты там, где это возможно. Например, кофе из кафе по дороге на работу можно заменить на домашний и сэкономить пару тысяч рублей в месяц.По оценкам Кричевского, оптимальный запас денежных средств "на черный день" – от 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета. Он советует держать эту финансовую подушку в нескольких валютах - и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией.
https://ria.ru/20210710/ipoteka-1740707281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148039/72/1480397249_0:0:4051:3038_1920x0_80_0_0_ef8344f670c23e00e94a2e4f6d93c526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кричевский, россия, расходы, экономика
02:17 15.07.2021
 
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все

Финансист Кричевский рекомендовал пересмотреть расходы, чтобы не терять десятки тысяч рублей

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / tuk69tuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей ежегодно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
По его словам, стоит проанализировать все статьи расходов и попробовать сократить траты там, где это возможно. Например, кофе из кафе по дороге на работу можно заменить на домашний и сэкономить пару тысяч рублей в месяц.
"После этого стоит разобраться с кредитными картами и кредитами – по большому счету, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной", - предлагает эксперт.
По оценкам Кричевского, оптимальный запас денежных средств "на черный день" – от 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета. Он советует держать эту финансовую подушку в нескольких валютах - и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:47
Эксперт назвал идеальный размер сбережений для ипотечных заемщиков
 
Алексей КричевскийРоссияРасходыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
Лента новостейМолния