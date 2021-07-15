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Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все - РИА Новости, 15.07.2021
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все
Из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей ежегодно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:17
2021-07-15T02:17
2021-07-15T02:17
алексей кричевский
россия
расходы
экономика
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Из-за отсутствия финансовой дисциплины можно терять десятки тысяч рублей ежегодно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.По его словам, стоит проанализировать все статьи расходов и попробовать сократить траты там, где это возможно. Например, кофе из кафе по дороге на работу можно заменить на домашний и сэкономить пару тысяч рублей в месяц.По оценкам Кричевского, оптимальный запас денежных средств "на черный день" – от 3 месяцев до года заработка либо расходной части бюджета. Он советует держать эту финансовую подушку в нескольких валютах - и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией.
https://ria.ru/20210710/ipoteka-1740707281.html
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алексей кричевский, россия, расходы, экономика
Финансист научил копить деньги, чтобы хватало на все
Финансист Кричевский рекомендовал пересмотреть расходы, чтобы не терять десятки тысяч рублей