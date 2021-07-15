08:00 15.07.2021 (обновлено: 12:04 15.07.2021)
Любовь, драма, вечеринки. Как жили музы Монпарнаса, расскажут в ГМИИ
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Они шокировали общество, заставляли говорить о себе, вдохновляли легендарных мастеров. Музы Монпарнаса, знаменитого района, где творили Пикассо, Модильяни, Ман Рей, — выставка в ГМИИ рассказывает о женщинах, которые сделали Париж центром мирового современного искусства. О самых ярких дамах французской столицы начала прошлого века и слухах, ходивших о них, — в материале РИА Новости.
Возлюбленная Ман Рея и Эйзенштейн
Кики с Монпарнаса — так называли Алису Эрнестину Прен, модель и подругу Ман Рея, пожалуй, самую знаменитую натурщицу 1920-1930-х.
Она позировала обнаженной с 14 лет (мать, которая пыталась воспитывать дочь в строгости, немедленно отреклась от нее). Познакомившись с художниками, стала едва ли не центральной героиней на Монпарнасе.
"У Кики была удивительная стойкость: она с утра до вечера перемещалась из кафе в кафе, со встречи на вечеринку — такую активность не каждый выдержит, но ей это удавалось", — отмечает куратор Алексей Петухов.
Неудивительно, что у нее было множество заказов: Кики позировала десяткам художников. Очень многие писали ее удивительный овал лица, ставшие знаменитыми брови, губы и глаза, которые прославил Ман Рей. Кстати, именно Кики запечатлена на известном сюрреалистическом фото "Скрипка Энгра".
В Париже 1920-х художественных галерей было не многим меньше, чем кинотеатров, и Кики тоже пробовала писать картины. В 1927-м состоялась ее первая персональная выставка. "Она работала в наивной манере, но "наивные" мастера тогда были в большой цене, ими любовались и хотели найти нового Анри Руссо Таможенника. В этот процесс с успехом включилась бывшая натурщица", — поясняет куратор.
Но и это не все: в 1929-м Кики издала воспоминания (ей было 28 лет), а потом стала популярной певицей. Выступала на небольших площадках: в кафе, кабаре. Многие приходили специально, чтобы ее послушать.
© Пресс-служба ГМИИ Ман Рей "Морская звезда", 1928 год
© Пресс-служба ГМИИ
Ман Рей "Морская звезда", 1928 год
Однажды Кики написала портрет Сергея Эйзенштейна (он приезжал в Париж изучать звуковое кино) и подарила ему свою книгу с автографом: "Господину Эйзенштейну, который симпатичен мне тем, что тоже любит большие корабли и моряков". Намек на его картину "Броненосец "Потемкин".
© Пресс-служба ГМИИМоис Кислинг (1891-1953) "Портрет Кики", 1920-е. Частное собрание
© Пресс-служба ГМИИ
Моис Кислинг (1891-1953) "Портрет Кики", 1920-е. Частное собрание
Хлебосольная русская в Париже
В Париже она окружила себя мифами: представлялась "царской стипендиаткой", стала одной из первых учениц нелюдимого Анри Матисса и стажировалась в академии La Palette.
О художественных талантах Марии Васильевой, которая в основном работала в стиле кубизма, спорят, но никто не сомневался в ее даре объединять перспективных художников.
Открытая, активная и стремящаяся помочь, Васильева после Первой мировой войны организовала в мастерской на Монпарнасе дешевую столовую Cantine des artistes.
Там бедствующие художники могли отобедать за несколько сантимов. Туда заглядывал Пикассо, который жил неподалеку, часто приходил экспрессивный Модильяни, бывали и будущие звезды Кислинг и Фужита.
© AP PhotoХудожник Пабло Пикассо у себя в студии в Валлорисе
© AP Photo
Художник Пабло Пикассо у себя в студии в Валлорисе
"В 1920-е художница или художник — не только творец, но и светская фигура. Нужно быть в центре внимания, вращаться среди прессы, критиков, галеристов. Пиар возник в художественной сфере. Васильева умела это и появлялась в разных местах чуть ли не одновременно", — говорит Петухов.
Она исполняла русские танцы, гадала на картах, занималась хиромантией. Это делало ее востребованной в разных областях: куда бы Мария ни приходила (в светский салон или недорогой кабачок для художников), ей были рады, с ней общались и обсуждали. Она была неотъемлемой частью жизни Монпарнаса.
© Пресс-служба ГМИИ
Мария Васильева. Кукла. 1920 год
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Мария Васильева. Кукла. 1920 год
© Пресс-служба ГМИИ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
Посетительница на презентации выставки "Музы Монпарнаса" в ГМИИ
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Посетительница на презентации выставки "Музы Монпарнаса" в ГМИИ
© Пресс-служба ГМИИ Мария Васильева. Кукла. 1920-е
3 из 3
Мария Васильева. Кукла. 1920-е
© Пресс-служба ГМИИ
1 из 3
Мария Васильева. Кукла. 1920 год
© Пресс-служба ГМИИ
2 из 3
Посетительница на презентации выставки "Музы Монпарнаса" в ГМИИ
3 из 3
Мария Васильева. Кукла. 1920-е
© Пресс-служба ГМИИ
Васильева участвовала в приемах, вечеринках и выставках, а еще делала остроумные трехмерные объекты, куклы, коллажи. И на выставке ее показали разной — какой и была в жизни: сверкающая гранями своей одаренности.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетительница на презентации выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетительница на презентации выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Скандальная женщина-гений
Женщин в скульптуре до второй половины XIX века почти не было. Ведь это занятие тяжело физически, и профессиональное образование было доступно не всем. К тому же скульпторы работали с обнаженной натурой, что считалось неприличным.
Так что девушки в Париже поступали в частные учебные заведения. Например, академию Коларосси на Монпарнасе. Одной из ее учениц была Камилла Клодель.
Камилла Клодель в мастерской
Она происходила из благонравной провинциальной семьи, ее мать была против увлечения Камиллы скульптурой. Но девушка проявила характер, поступила в академию и снимала с подругами студию, которую курировал Альфред Буше, а потом Огюст Роден. Он был старше Клодель больше чем на 20 лет. Но это не помешало их союзу.
Семья Камиллы и общество были в шоке: молодая девушка стала возлюбленной своего учителя, у которого была гражданская жена. Да и ее работы считались чересчур скандальными: обнаженная натура, откровенные позы. Неудивительно, что мать отказала Камилле от дома.
Но Роден сразу разглядел в Клодель мастера с самобытной манерой (до сих пор спорят о том, кто из них на кого влиял и заимствовали ли они что-то друг у друга). А известный критик Октав Мирбо даже высказался о Камилле так: "Это бунт против природы: женщина — гений!"
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезентация выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Презентация выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Чувственные и экспрессивные работы Клодель отражали ее эмоциональные ссоры с Роденом, не хотевшим уходить от гражданской жены, и переживания Камиллы, которую долго воспринимали только как протеже мастера.
Самостоятельно она заявила о себе годы спустя, но разрыв ярких и громких отношений с Огюстом закончился трагически. Камилла замкнулась в мастерской, продукты ей приносил посыльный, у нее развилось психическое расстройство. Она считала, что Роден крадет ее идеи и заимствует манеру работы, везде видела его шпионов. В итоге врачи поставили ей диагноз "шизофрения". В 1913-м ее поместили в клинику, следующие 30 лет она провела в больницах, перестав заниматься скульптурой. За все это время ее ни разу не навестили ни мать, ни сестры.
Из Зарайска с любовью
Анна Голубкина, русский советский скульптор
С Монпарнасом, влюбленностью и Роденом связана история и Анны Голубкиной. Советский скульптор приезжала во Францию трижды.
Родившаяся в мещанской староверческой семье Зарайска, Голубкина начала учиться искусству лишь в 25 лет. Впрочем, академический стиль был ей не близок — после сбора средств на поездку и долгих разговоров с близкими о важности путешествия (ехать девушке в одиночестве из России во Францию считалось не очень благопристойным) она отправилась в Париж в поисках наставника.
Первый визит оказался не очень удачным. "В академии Коларосси у нее случилась малоприятная любовная история, а после нервный срыв, ее увезли из Парижа, и несколько лет в Москве Голубкина находилась в клинике, приходила в себя, — рассказывает куратор Наталья Кортунова. — Потом она говорила знакомой: "Если хочешь чего-то добиться в искусстве, не выходи замуж, искусство не терпит связанных рук".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезентация выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Презентация выставки "Музы Монпарнаса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Вторая поездка была более продуктивной. Наставником Голубкиной стал Роден: он разрешал ей приходить в мастерскую, давал "домашние задания". При этом Голубкина вообще не знала французского языка.
Но Огюст так вдохновил Анну, что она предложила свои работы салону Марсового поля. Одна из них получила бронзовую медаль, но об этом скульптор узнала уже на родине.
© РИА Новости / Александр Чепрунов / Перейти в фотобанкНародный художник СССР Вера Мухина за работой в своей мастерской
Народный художник СССР Вера Мухина за работой в своей мастерской
Голубкина была не единственной женщиной-скульптором из России, приезжавшей в Париж учиться. Академии Коларосси и Гранд Шомьер посещала Вера Мухина. В общем, можно сказать, что дух Монпарнаса оказался и у нас в стране.
Выставка "Музы Монпарнаса" в ГМИИ продлится до 3 октября.