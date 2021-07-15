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Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет
Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет - РИА Новости, 15.07.2021
Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет
Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:17
2021-07-15T14:24
россия
мс-21
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин (такого класса - ред.) в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми", - сказал Слюсарь."У нас сейчас одна из основных задач - это и технологическая задача – доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72", - отметил он.
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россия, мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , экономика
14:17 15.07.2021 (обновлено: 14:24 15.07.2021)
 
Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет

Глава ОАК Юрий Слюсарь: российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 самолетов МС-21

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14
Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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"Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин (такого класса - ред.) в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми", - сказал Слюсарь.
"У нас сейчас одна из основных задач - это и технологическая задача – доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72", - отметил он.
 
РоссияМС-21Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьЭкономика
 
 
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