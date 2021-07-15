https://ria.ru/20210715/ms-21-1741381399.html

Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет

Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет - РИА Новости, 15.07.2021

Глава ОАК выразил надежду на выпуск около 600 МС-21 в ближайшие 10 лет

Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:17

2021-07-15T14:17

2021-07-15T14:24

россия

мс-21

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Машина востребована. Только на отечественном рынке порядка 600 машин (такого класса - ред.) в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолеты МС-21, в том числе благодаря протекционистским мерам поддержки со стороны государства, поэтому нам надо быть технологически к этому готовыми", - сказал Слюсарь."У нас сейчас одна из основных задач - это и технологическая задача – доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72", - отметил он.

https://ria.ru/20210715/samolety-1741346595.html

россия

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россия, мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , экономика