https://ria.ru/20210715/mosvodostok-1741392709.html

Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде

Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде - РИА Новости, 15.07.2021

Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:12

2021-07-15T15:12

2021-07-15T15:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

гормост

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - говорится в сообщении.В КГХ напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", непосредственно в "Мосводосток" и в "Гормост"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210529/mosvodostok-1734721168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, гормост