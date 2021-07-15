https://ria.ru/20210715/mosvodostok-1741392709.html
Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде
Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде - РИА Новости, 15.07.2021
Около 300 единиц техники и бригад "Мосводостока" готовы к непогоде
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:12
2021-07-15T15:12
2021-07-15T15:12
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городское хозяйство москвы
мосводосток
гормост
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - говорится в сообщении.В КГХ напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", непосредственно в "Мосводосток" и в "Гормост"."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210529/mosvodostok-1734721168.html
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городское хозяйство москвы, мосводосток, гормост