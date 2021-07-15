https://ria.ru/20210715/moshennichestvo-1741378833.html
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников - РИА Новости, 15.07.2021
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников
Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила журналистам директором... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:06
2021-07-15T14:06
2021-07-15T14:16
россия
сбербанк россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила журналистам директором дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей."Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно", - ответила Левина на вопрос о возможном телефонном мошенничестве в связи с данными выплатами.Она отметила, что банк также готовится к тому, что начнутся массовые звонки от россиян в банк для получения консультаций по этим выплатам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/moshenniki-1740561891.html
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россия, сбербанк россии, владимир путин, общество
14:06 15.07.2021 (обновлено: 14:16 15.07.2021)
В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников
Глава дивизиона Сбербанка Левина предупредила о всплеске мошенничества из-за выплат на детей