https://ria.ru/20210715/minkultury-1741340399.html

Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях

Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях - РИА Новости, 15.07.2021

Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях

Счетная палата по итогам оценки доступности услуг культуры для населения обратила внимание Минкультуры на острую нехватку кадров в муниципальных учреждениях... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:51

2021-07-15T10:51

2021-07-15T13:16

культура

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата по итогам оценки доступности услуг культуры для населения обратила внимание Минкультуры на острую нехватку кадров в муниципальных учреждениях культуры, одна из причин проблемы заключается в низком уровне оплаты труда, сообщила пресс-служба министерства по итогам коллегии Счетной палаты."Отдельно аудитор (Счетной палаты Сергей Штогрин – ред.) остановился на кадровом обеспечении учреждений культуры. Анализ выявил острую нехватку специалистов в муниципалитетах. Одна из причин – низкий уровень оплаты труда. Муниципальные учреждения не выполнили требования указа президента от 2012 года довести среднюю зарплату работников культуры до средней по региону", - говорится в сообщении пресс-службы.Штогрин призвал ведомство принять кардинальные решения для того, чтобы эту ситуацию исправить. Глава Минкультуры Ольга Любимова в свою очередь рассказала об уже разработанных мерах для решения этой проблемы.Счетная палата также обратила внимание на вопрос улучшения материально-технической базы учреждений культуры.Указанные проблемы, включая низкий уровень доступа к интернету в культурно-досуговых учреждениях, негативно влияют на удовлетворенность населения их услугами, добавили в пресс-службе по итогам коллегии."В 2020 году из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений именно спрос на виртуальный сервис вырос. Число обращений к библиотечным услугам через сеть интернет увеличилось на 7,1% и составило 156,3 миллиона обращений. В отдельных регионах рост достигал 183%. При этом у 76% библиотек нет собственных сайтов или страниц", - заключили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/udalenka-1736847885.html

https://ria.ru/20210114/minkultury-1593071026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), счетная палата рф, общество