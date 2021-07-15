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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/minkultury-1741340399.html
Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях
Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях - РИА Новости, 15.07.2021
Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях
Счетная палата по итогам оценки доступности услуг культуры для населения обратила внимание Минкультуры на острую нехватку кадров в муниципальных учреждениях... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:51
2021-07-15T13:16
культура
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата по итогам оценки доступности услуг культуры для населения обратила внимание Минкультуры на острую нехватку кадров в муниципальных учреждениях культуры, одна из причин проблемы заключается в низком уровне оплаты труда, сообщила пресс-служба министерства по итогам коллегии Счетной палаты."Отдельно аудитор (Счетной палаты Сергей Штогрин – ред.) остановился на кадровом обеспечении учреждений культуры. Анализ выявил острую нехватку специалистов в муниципалитетах. Одна из причин – низкий уровень оплаты труда. Муниципальные учреждения не выполнили требования указа президента от 2012 года довести среднюю зарплату работников культуры до средней по региону", - говорится в сообщении пресс-службы.Штогрин призвал ведомство принять кардинальные решения для того, чтобы эту ситуацию исправить. Глава Минкультуры Ольга Любимова в свою очередь рассказала об уже разработанных мерах для решения этой проблемы.Счетная палата также обратила внимание на вопрос улучшения материально-технической базы учреждений культуры.Указанные проблемы, включая низкий уровень доступа к интернету в культурно-досуговых учреждениях, негативно влияют на удовлетворенность населения их услугами, добавили в пресс-службе по итогам коллегии."В 2020 году из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений именно спрос на виртуальный сервис вырос. Число обращений к библиотечным услугам через сеть интернет увеличилось на 7,1% и составило 156,3 миллиона обращений. В отдельных регионах рост достигал 183%. При этом у 76% библиотек нет собственных сайтов или страниц", - заключили в пресс-службе.
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ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), счетная палата рф, общество
10:51 15.07.2021 (обновлено: 13:16 15.07.2021)
 
Счетная палата указала Минкультуры на нехватку кадров в учреждениях

В Счетной палате назвали причины нехватки кадров в муниципальных учреждениях культуры

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Счетная палата по итогам оценки доступности услуг культуры для населения обратила внимание Минкультуры на острую нехватку кадров в муниципальных учреждениях культуры, одна из причин проблемы заключается в низком уровне оплаты труда, сообщила пресс-служба министерства по итогам коллегии Счетной палаты.
"Отдельно аудитор (Счетной палаты Сергей Штогрин – ред.) остановился на кадровом обеспечении учреждений культуры. Анализ выявил острую нехватку специалистов в муниципалитетах. Одна из причин – низкий уровень оплаты труда. Муниципальные учреждения не выполнили требования указа президента от 2012 года довести среднюю зарплату работников культуры до средней по региону", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Штогрин призвал ведомство принять кардинальные решения для того, чтобы эту ситуацию исправить. Глава Минкультуры Ольга Любимова в свою очередь рассказала об уже разработанных мерах для решения этой проблемы.
"Минкультуры разработало программу "Земский работник культуры" по аналогии с программой "Земский доктор" и "Земский учитель". Единоразовая финансовая поддержка работников культуры составит 2 миллиона рублей для специалистов, которые приедут работать в малые населенные пункты регионов Дальнего Востока, и 1 миллион рублей для прибывших в иные субъекты Российской Федерации", - привели в пресс-службе слова Любимовой.
Счетная палата также обратила внимание на вопрос улучшения материально-технической базы учреждений культуры.
"Хотя в стране идет модернизация культурно-досуговых учреждений, более 8,5 тысячи, или почти 20% из существующих, нуждаются в ремонте или даже находятся в аварийном состоянии. В некоторых регионах процент ветхого фонда достигает 50%. И тех темпов, которыми идут ремонтные работы, недостаточно для решения вопроса", - сообщили в пресс-службе.
Указанные проблемы, включая низкий уровень доступа к интернету в культурно-досуговых учреждениях, негативно влияют на удовлетворенность населения их услугами, добавили в пресс-службе по итогам коллегии.
"В 2020 году из-за введенных в рамках борьбы с коронавирусом ограничений именно спрос на виртуальный сервис вырос. Число обращений к библиотечным услугам через сеть интернет увеличилось на 7,1% и составило 156,3 миллиона обращений. В отдельных регионах рост достигал 183%. При этом у 76% библиотек нет собственных сайтов или страниц", - заключили в пресс-службе.
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КультураОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Счетная палата РФОбщество
 
 
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