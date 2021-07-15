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Посольство ответило Литве на обвинения в причастности к наплыву мигрантов

Посольство ответило Литве на обвинения в причастности к наплыву мигрантов - РИА Новости, 15.07.2021

Посольство ответило Литве на обвинения в причастности к наплыву мигрантов

Посольство России в Литве назвало обвинения властей Литвы в адрес России по поводу причастности к наплыву мигрантов в этой стране голословными и в стиле highly... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:04

2021-07-15T19:04

2021-07-15T19:04

россия

гитанас науседа

педро санчес

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство России в Литве назвало обвинения властей Литвы в адрес России по поводу причастности к наплыву мигрантов в этой стране голословными и в стиле highly likely."Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами. То важную пресс-конференцию якобы "сорвали" российские самолеты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это – в стиле highly likely", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Ранее глава МИД Литвы в интервью изданию Euractiv заявлял, что маршруту незаконного пересечения афганцами границы с Литвой способствовала не только Белоруссия, но, возможно, и Россия.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, почти 1,8 тысяч нелегалов поймали в Литве на границе с Белоруссией с начала года, что в 22 раза превышает показатели прошлого года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Ранее выступления премьеров Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Шяуляй прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов. Испанское правительство заявило, что не в курсе причины объявления тревоги, однако ряд испанских СМИ, в том числе газета Mundo, сообщили, что причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. Позднее ВВС Литвы сообщили, что два российских Су-24 совершали полет из Калининградской области в материковую часть России. В Минобороны РФ же обратили внимание на то, что самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

https://ria.ru/20210714/tolerantnost-1741145917.html

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белоруссия

литва

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россия, гитанас науседа, педро санчес, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире