Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210715/medvedchuk-1741323817.html
Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста
Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста - РИА Новости, 15.07.2021
Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста
Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:42
2021-07-15T13:22
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_0:0:3381:1901_1920x0_80_0_0_dc9809bdf8e6aacf9d2298971fd1e755.jpg
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде."Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", - написал Кузьмин в Telegram.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544743.html
https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_ed36bb64f73a66dc3d064d27cf63b272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, в мире
08:42 15.07.2021 (обновлено: 13:22 15.07.2021)
 
Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста

Депутат Рады Ренат Кузьмин: адвокаты Медведчука обжаловали решение суда в Киеве о продлении ареста

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 08:42
Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", - написал Кузьмин в Telegram.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:16
Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
Лента новостейМолния