08:42 15.07.2021 (обновлено: 13:22 15.07.2021)
Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста
Депутат Рады Ренат Кузьмин: адвокаты Медведчука обжаловали решение суда в Киеве о продлении ареста
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде.
9 июля, 08:42Суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября
"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", - написал Кузьмин в Telegram.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.