https://ria.ru/20210715/medvedchuk-1741323817.html

Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста

Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста - РИА Новости, 15.07.2021

Адвокаты Медведчука обжаловали решение о продлении ареста

Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:42

2021-07-15T08:42

2021-07-15T13:22

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732122072_0:0:3381:1901_1920x0_80_0_0_dc9809bdf8e6aacf9d2298971fd1e755.jpg

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Адвокаты подали апелляцию на решение суда в Киеве о продлении срока домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде."Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", - написал Кузьмин в Telegram.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210709/medvedchuk-1740544743.html

https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, киев, в мире