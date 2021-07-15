https://ria.ru/20210715/magnit-1741339901.html
ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"
ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси" - РИА Новости, 15.07.2021
ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению крупнейшим ретейлером "Магнит" сети магазинов "Дикси". РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:49
2021-07-15T10:49
2021-07-15T13:37
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дикси
магнит (компания-ритейлер)
экономика
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению крупнейшим ретейлером "Магнит" сети магазинов "Дикси".В материалах указывается, что компании выдали жесткое предписание: ряд торговых объектов ретейлер не получит, в некоторых муниципалитетах объединенной сети придется снизить рыночную долю. Также "Магнит" обязался установить нулевую торговую наценку на ряд социально значимых товаров.Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединять с сетью "Магнит"."Более того, в целях защиты конкуренции и недопущения создания доминирующего положения объединенной сети в соответствии с предписанием ФАС России в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35 процентов", — добавили в ведомстве.В свою очередь, "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки, также ей запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок."В ходе рассмотрения ходатайства АО "Тандер" (операционная структура "Магнита". — Прим. ред.) взяло на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально значимых товаров (молоко, хлеб, мясо кур)", — указали в ФАС."Магнит" — крупнейшая торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21,9 тысячи магазинов. Основал сеть в 1995 году в Краснодаре предприниматель Сергей Галицкий, сейчас ее основной владелец — ВТБ, которому принадлежат 17,28 процента акций. Еще 16,7 процента владеет инвесткомпания Marathon Group и структуры Александра Винокурова.О сделке "Магнита" стало известно в середине мая. Она оценивается в 92,4 миллиарда рублей, закрыть ее планируется 31 августа (но возможно продление до 30 сентября).
https://realty.ria.ru/20210518/magnit-1732829207.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, магнит (компания-ритейлер), экономика
10:49 15.07.2021 (обновлено: 13:37 15.07.2021)
ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"
ФАС разрешила "Магниту" купить сеть магазинов "Дикси", но выдала предписание
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) одобрила сделку по приобретению крупнейшим ретейлером "Магнит
" сети магазинов "Дикси
".
В материалах указывается, что компании выдали жесткое предписание: ряд торговых объектов ретейлер не получит, в некоторых муниципалитетах объединенной сети придется снизить рыночную долю. Также "Магнит" обязался установить нулевую торговую наценку на ряд социально значимых товаров.
"Так, слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25 процентов", — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединять с сетью "Магнит".
"Более того, в целях защиты конкуренции и недопущения создания доминирующего положения объединенной сети в соответствии с предписанием ФАС России в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35 процентов", — добавили в ведомстве.
В свою очередь, "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки, также ей запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок.
"В ходе рассмотрения ходатайства АО "Тандер" (операционная структура "Магнита". — Прим. ред.) взяло на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально значимых товаров (молоко, хлеб, мясо кур)", — указали в ФАС.
"Магнит" — крупнейшая торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21,9 тысячи магазинов. Основал сеть в 1995 году в Краснодаре
предприниматель Сергей Галицкий
, сейчас ее основной владелец — ВТБ
, которому принадлежат 17,28 процента акций. Еще 16,7 процента владеет инвесткомпания Marathon Group
и структуры Александра Винокурова.
О сделке "Магнита" стало известно в середине мая. Она оценивается в 92,4 миллиарда рублей, закрыть ее планируется 31 августа (но возможно продление до 30 сентября).