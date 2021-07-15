https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html

На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021

На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T07:08

2021-07-15T07:08

2021-07-15T11:20

франция

италия

столото

южно-сахалинск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби. "Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.Житель Южно-Сахалинска отметил важность поддержки семьи, а жена и дети верили в успех.У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких. "Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.

https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html

https://ria.ru/20210708/lotereya-1740380644.html

франция

италия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, италия, столото, южно-сахалинск, общество