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На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T07:08
2021-07-15T11:20
франция
италия
столото
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби. "Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.Житель Южно-Сахалинска отметил важность поддержки семьи, а жена и дети верили в успех.У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких. "Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.
https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html
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франция, италия, столото, южно-сахалинск, общество
07:08 15.07.2021 (обновлено: 11:20 15.07.2021)
 
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Выигравшим в лотерею "Спортлото" 512 миллионов рублей оказался пенсионер с Сахалина

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".

"Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", — рассказали организаторы.

Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби.
"Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.
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Житель Южно-Сахалинска отметил важность поддержки семьи, а жена и дети верили в успех.
У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких.
"Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.
До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.
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