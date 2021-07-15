https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T07:08
2021-07-15T07:08
2021-07-15T11:20
франция
италия
столото
южно-сахалинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби. "Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.Житель Южно-Сахалинска отметил важность поддержки семьи, а жена и дети верили в успех.У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких. "Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.
https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html
https://ria.ru/20210708/lotereya-1740380644.html
франция
италия
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, италия, столото, южно-сахалинск, общество
07:08 15.07.2021 (обновлено: 11:20 15.07.2021)
На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Выигравшим в лотерею "Спортлото" 512 миллионов рублей оказался пенсионер с Сахалина
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото
".
"Обладателем баснословной суммы оказался строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", — рассказали организаторы.
Мужчина объяснил, что раньше в билетах отмечал любимые числа, например даты рождения родных, но потом изменил тактику и начал полагаться исключительно на удачу. Ким добавил, что участие в розыгрышах — хобби.
"Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", — рассказал победитель.
Житель Южно-Сахалинска
отметил важность поддержки семьи, а жена и дети верили в успех.
У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него — благополучие близких.
"Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", — добавил он.
До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой. Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции
и Италии
. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.