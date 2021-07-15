13:15 15.07.2021 (обновлено: 13:18 15.07.2021)
Глава Минздрава Украины не исключил осеннего локдауна из-за COVID-19
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко не исключил осеннего локдауна из-за COVID-19
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют наличие у девушки спецпропуска для проезда на общественном транспорте на одной из станций метро в Киев
КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил введения локдауна в стране осенью из-за возможного роста количества заражений коронавирусом COVID-19, в том числе его новым штаммом "дельта".
Сейчас на Украине зафиксированы четыре случая инфицирования штаммом "дельта".
"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все и мы это делаем, чтобы локдауна не было", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос о том, допускает ли он введение локдауна осенью, например, в сентябре или октябре, в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.
При этом глава минздрава призвал украинцев старше 60 лет пройти вакцинацию от коронавируса.
"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - отметил Ляшко.
Ранее кабмин Украины продлил до 30 августа "адаптивный карантин" в стране и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Страна находится в "зеленой" зоне по коронавирусу, которая предусматривает минимальные карантинные ограничения, в том числе ношение медицинских масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.