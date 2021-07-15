https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741368868.html

Глава Минздрава Украины не исключил осеннего локдауна из-за COVID-19

Глава Минздрава Украины не исключил осеннего локдауна из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

Глава Минздрава Украины не исключил осеннего локдауна из-за COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил введения локдауна в стране осенью из-за возможного роста количества заражений коронавирусом COVID-19, в РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:15

2021-07-15T13:15

2021-07-15T13:18

распространение коронавируса

виктор ляшко

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения украины (минздрав украины)

здоровье - общество

украина

в мире

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил введения локдауна в стране осенью из-за возможного роста количества заражений коронавирусом COVID-19, в том числе его новым штаммом "дельта".Сейчас на Украине зафиксированы четыре случая инфицирования штаммом "дельта"."Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все и мы это делаем, чтобы локдауна не было", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос о том, допускает ли он введение локдауна осенью, например, в сентябре или октябре, в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в четверг.При этом глава минздрава призвал украинцев старше 60 лет пройти вакцинацию от коронавируса."Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - отметил Ляшко.Ранее кабмин Украины продлил до 30 августа "адаптивный карантин" в стране и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Страна находится в "зеленой" зоне по коронавирусу, которая предусматривает минимальные карантинные ограничения, в том числе ношение медицинских масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html

https://ria.ru/20210603/privivka-1735460571.html

украина

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виктор ляшко, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), здоровье - общество, украина, в мире