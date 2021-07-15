Жителя Самары будут судить за избиение подростка в лифте
Жителя Самары будут судить за избиение подростка в лифте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении жителя Самары, избившего подростка в лифте многоэтажки, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства региона.
В начале мая в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело. Нападавший был задержан полицейскими, им оказался ранее судимый за кражу житель Самары. В ходе допроса он дал признательные показания, а позже арестован.
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"Прокуратурой Промышленного района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении разбоя в отношении несовершеннолетнего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что обвиняемый не менее трех раз ударил подростка кулаком по лицу, после чего скрылся с похищенным телефоном стоимостью 17 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой), ему грозит до восьми лет лишения свободы.