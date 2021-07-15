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В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе

В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе

Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:14

2021-07-15T12:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Лифт на складе на юго-востоке Москвы предварительно обрушился из-за перегруза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он добавил, что у одно рабочего удар спины, у второго рабочего перелом ноги. В настоящее время работы ведутся скорой и МЧС, также на месте работает полиция и управа.

https://ria.ru/20210715/moskva-1741342551.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия