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В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:14
2021-07-15T12:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Лифт на складе на юго-востоке Москвы предварительно обрушился из-за перегруза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он добавил, что у одно рабочего удар спины, у второго рабочего перелом ноги. В настоящее время работы ведутся скорой и МЧС, также на месте работает полиция и управа.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия
12:14 15.07.2021 (обновлено: 12:34 15.07.2021)
 
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе

Экстренные службы: двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на юго-востоке Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Лифт на складе на юго-востоке Москвы предварительно обрушился из-за перегруза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В четверг 15 июля в 11.24 на территории ЗАО "Деметра" по адресу улица Иловайская вл.3, при спуске в подвал материалов на спусковом устройстве (глубина 3 метра), находились 2 грузчика, вследствие чего на высоте 2.5 метра оборвался трос спускового механизма. Предварительная причина - перегруз", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что у одно рабочего удар спины, у второго рабочего перелом ноги. В настоящее время работы ведутся скорой и МЧС, также на месте работает полиция и управа.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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