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В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:14
2021-07-15T12:14
2021-07-15T12:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в здании склада на юго-востоке Москвы из-за обрыва троса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Лифт на складе на юго-востоке Москвы предварительно обрушился из-за перегруза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Он добавил, что у одно рабочего удар спины, у второго рабочего перелом ноги. В настоящее время работы ведутся скорой и МЧС, также на месте работает полиция и управа.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, происшествия
12:14 15.07.2021 (обновлено: 12:34 15.07.2021)
В Москве двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на складе
Экстренные службы: двое рабочих пострадали при падении грузового лифта на юго-востоке Москвы