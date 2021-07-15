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Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев
Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев - РИА Новости, 15.07.2021
Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев
Президент Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:57
2021-07-15T02:57
2021-07-15T02:57
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Награждать планируется "за выдающиеся личные заслуги" в становлении независимой Украины, за укрепление государственности, защиту отечества и служение народу страны.Также награда полагается за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность.Ранее украинские власти вручили награду "Защитник Украины" капитану вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсенту Оуэну.
https://ria.ru/20210714/ukraina-1741214886.html
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владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев
Президент Украины Зеленский учредил награду "Национальная легенда"