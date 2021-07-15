https://ria.ru/20210715/legenda-1741313496.html

Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев

Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев - РИА Новости, 15.07.2021

Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев

Президент Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:57

2021-07-15T02:57

2021-07-15T02:57

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Награждать планируется "за выдающиеся личные заслуги" в становлении независимой Украины, за укрепление государственности, защиту отечества и служение народу страны.Также награда полагается за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность.Ранее украинские власти вручили награду "Защитник Украины" капитану вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца Defender Винсенту Оуэну.

https://ria.ru/20210714/ukraina-1741214886.html

украина

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владимир зеленский, украина, в мире