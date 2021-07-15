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Слуцкий назвал слова Псаки о протестах на Кубе верхом цинизма
Слуцкий назвал слова Псаки о протестах на Кубе верхом цинизма - РИА Новости, 15.07.2021
Слуцкий назвал слова Псаки о протестах на Кубе верхом цинизма
Заявление пресс-секретаря Белого дома о ситуации на Кубе и дальнейшем изменении политики США в отношениях с этой страной - верх цинизма и безответственности,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:25
2021-07-15T17:38
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
куба
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявление пресс-секретаря Белого дома о ситуации на Кубе и дальнейшем изменении политики США в отношениях с этой страной - верх цинизма и безответственности, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны."Заявления официального представителя Белого дома о событиях на Кубе - это верх цинизма и политической безответственности. Экономика кубинского государства десятилетиями находится под жесточайшим прессингом в связи с введенным еще в прошлом веке американским торговым эмбарго. Несмотря на все это Куба выстояла и продолжает развиваться", - написал политик.Депутат подчеркнул, что социально-экономические проблемы на Кубе вызваны в первую очередь санкционной политикой других стран, в том числе США, которым стоит не искать виноватых, а "просто посмотреть в зеркало" - с каждым таким пересмотром политики в отношении Кубы, "получается только хуже"."Так называемая "поддержка" США жителей будь то Кубы или любой другой страны стабильно оборачивается бунтами и потрясениями. Потому что на деле речь идет не о "поддержке", а о вмешательстве во внутренние дела. Будем называть вещи своими именами", - отметил Слуцкий.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210715/kuba-1741417777.html
https://ria.ru/20210715/kuba-1741392367.html
https://ria.ru/20210715/besporyadki-1741316043.html
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, куба, сша, в мире
17:25 15.07.2021 (обновлено: 17:38 15.07.2021)
 
Слуцкий назвал слова Псаки о протестах на Кубе верхом цинизма

Депутат Госдумы Слуцкий назвал слова Псаки о протестах на Кубе верхом цинизма и безответственности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявление пресс-секретаря Белого дома о ситуации на Кубе и дальнейшем изменении политики США в отношениях с этой страной - верх цинизма и безответственности, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
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"Заявления официального представителя Белого дома о событиях на Кубе - это верх цинизма и политической безответственности. Экономика кубинского государства десятилетиями находится под жесточайшим прессингом в связи с введенным еще в прошлом веке американским торговым эмбарго. Несмотря на все это Куба выстояла и продолжает развиваться", - написал политик.
Депутат подчеркнул, что социально-экономические проблемы на Кубе вызваны в первую очередь санкционной политикой других стран, в том числе США, которым стоит не искать виноватых, а "просто посмотреть в зеркало" - с каждым таким пересмотром политики в отношении Кубы, "получается только хуже".
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"Так называемая "поддержка" США жителей будь то Кубы или любой другой страны стабильно оборачивается бунтами и потрясениями. Потому что на деле речь идет не о "поддержке", а о вмешательстве во внутренние дела. Будем называть вещи своими именами", - отметил Слуцкий.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы, судя по видео с маршей, в них приняли участие тысячи человек. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства и коммунистов после призыва президента выйти на улицы и дать отпор провокациям провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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Леонид Слуцкий (политик)Госдума РФКубаСШАВ мире
 
 
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