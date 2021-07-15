https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741347147.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Кировской области — 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:25

2021-07-15T11:25

2021-07-15T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Кировской области — 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область 0,21%, 2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%, 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741345819.html

кировская область

орловская область

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество