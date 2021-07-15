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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Кировской области — 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:25
2021-07-15T11:25
2021-07-15T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кировская область
орловская область
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Кировской области — 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Кировская область 0,21%, 2. Орловская область, Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,22%, 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,24%", - говорится в сообщении.
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кировская область
орловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кировская область, орловская область, республика татарстан (татарстан), общество
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 отметили в Кировской области