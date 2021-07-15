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В России за сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2021
В России за сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом
Число зарегистрированных в России случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 293, сообщили в оперативном штабе. Больше в последнее время было только 9 июля — 25... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:20
2021-07-15T11:20
2021-07-15T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Число зарегистрированных в России случаев COVID-19 за сутки выросло на 25 293, сообщили в оперативном штабе. Больше в последнее время было только 9 июля — 25 766. Темп прироста сейчас составляет 0,43%. У 11,9% нет симптомов. Смертность обновила максимум — 791. Выписались 21 493 человека.Больше всего новых инфицированных в Москве (5237), Подмосковье (2444), Санкт-Петербурге (1954), меньше всего — на Чукотке (восемь).За все время в России зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069, выздоровели 5 278 976.По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
11:20 15.07.2021 (обновлено: 14:49 15.07.2021)
В России за сутки выявили 25 293 случая заражения коронавирусом
Оперативный штаб сообщил о 25 293 новых случаях COVID-19 в России