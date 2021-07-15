https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741315326.html

"Известия": Роструд уточнил правила отстранения непривитых работников

"Известия": Роструд уточнил правила отстранения непривитых работников - РИА Новости, 15.07.2021

"Известия": Роструд уточнил правила отстранения непривитых работников

Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:49

2021-07-15T03:49

2021-07-15T07:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

антон котяков

здоровье - общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".В частности, в нем говорится, что работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, и речь идет в том числе о тех, кто работают удаленно и не имеют при этом медицинского отвода от вакцинации.Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Перед этим работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Вернуться на рабочее место такое лицо сможет либо после устранения причины отстранения, либо после завершения пандемии.В письме Роструда напоминается, что отстранение от работы прописано в Трудовом кодексе, в статье 76 говорится, что обоснованием для этого, помимо перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты.В ведомстве отметили, что одним из таких случаев является нарушение закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.Также в Роструде указали, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, и она становится обязательной, если главный санитарный врач в субъекте выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан.Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщал, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку против коронавируса в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты.В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Также решения о вакцинации представителей групп риска начали принимать власти других регионов России.

https://ria.ru/20210712/frantsiya-1741007097.html

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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