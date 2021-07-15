https://ria.ru/20210715/kontserty-1741391475.html
Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам
Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам - РИА Новости, 15.07.2021
Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам
Председатель правления ассоциации концертно-театральных и билетных организации Владимир Зубицкий призвал Роспотребнадзор к переговорам, подчеркнув, что, по его... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:12
2021-07-15T17:12
2021-07-15T17:12
культура
коронавирус в россии
музыка
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шоу-бизнес
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель правления ассоциации концертно-театральных и билетных организации Владимир Зубицкий призвал Роспотребнадзор к переговорам, подчеркнув, что, по его данным, 95% концертных организаций находятся на грани банкротства.Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на имеющееся письмо, что организаторы концертов и фестивалей просят внести изменения в постановление Роспотребнадзора, по которому региональные власти будут разрешать или запрещать проведение мероприятий в зависимости от динамики заболеваемости и распространения COVID-19. Участники рынка просят уравнять в обязанностях государственных и коммерческих организаторов и принять протокол COVID-free-мероприятий, на которые можно будет попасть по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или болезни.По его мнению, "наверное, 95% всех концертных организаций, промоутеров в России практически находятся на грани банкротства"."У зрителей порядка 25-30 миллионов билетов, это перенесенные концерты с прошлого года и так далее. У нас нет денег, потому что мы их потратили на подготовку концертов, аренду, артистов", - сказал Зубицкий.
https://ria.ru/20210613/festivali-1736595761.html
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коронавирус в россии, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам
Организаторы концертов и фестивалей призвали Роспотребнадзор к переговорам
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель правления ассоциации концертно-театральных и билетных организации Владимир Зубицкий призвал Роспотребнадзор к переговорам, подчеркнув, что, по его данным, 95% концертных организаций находятся на грани банкротства.
Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на имеющееся письмо, что организаторы концертов и фестивалей просят внести изменения в постановление Роспотребнадзора, по которому региональные власти будут разрешать или запрещать проведение мероприятий в зависимости от динамики заболеваемости и распространения COVID-19. Участники рынка просят уравнять в обязанностях государственных и коммерческих организаторов и принять протокол COVID-free-мероприятий, на которые можно будет попасть по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или болезни.
"У нас диалога с Роспотребнадзором нет с начала пандемии. Мы не можем никаким образом построить диалог. Никаким образом... Нас не слышат, не видят, мы уже полтора года пишем письма во все инстанции. <…> Если бы сели за стол, поговорили, объяснили, как у нас строится индустрия и так далее, то, наверное, это постановление было бы совсем другим", - рассказал РИА Новости Зубицкий.
По его мнению, "наверное, 95% всех концертных организаций, промоутеров в России практически находятся на грани банкротства".
"У зрителей порядка 25-30 миллионов билетов, это перенесенные концерты с прошлого года и так далее. У нас нет денег, потому что мы их потратили на подготовку концертов, аренду, артистов", - сказал Зубицкий.