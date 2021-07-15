https://ria.ru/20210715/kontserty-1741391475.html

Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам

Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам - РИА Новости, 15.07.2021

Организаторы концертов призвали Роспотребнадзор к переговорам

Председатель правления ассоциации концертно-театральных и билетных организации Владимир Зубицкий призвал Роспотребнадзор к переговорам, подчеркнув, что, по его... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:12

2021-07-15T17:12

2021-07-15T17:12

культура

коронавирус в россии

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564785361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00922933135723fcbf528294292803c4.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель правления ассоциации концертно-театральных и билетных организации Владимир Зубицкий призвал Роспотребнадзор к переговорам, подчеркнув, что, по его данным, 95% концертных организаций находятся на грани банкротства.Ранее "Коммерсант" сообщил со ссылкой на имеющееся письмо, что организаторы концертов и фестивалей просят внести изменения в постановление Роспотребнадзора, по которому региональные власти будут разрешать или запрещать проведение мероприятий в зависимости от динамики заболеваемости и распространения COVID-19. Участники рынка просят уравнять в обязанностях государственных и коммерческих организаторов и принять протокол COVID-free-мероприятий, на которые можно будет попасть по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или болезни.По его мнению, "наверное, 95% всех концертных организаций, промоутеров в России практически находятся на грани банкротства"."У зрителей порядка 25-30 миллионов билетов, это перенесенные концерты с прошлого года и так далее. У нас нет денег, потому что мы их потратили на подготовку концертов, аренду, артистов", - сказал Зубицкий.

https://ria.ru/20210613/festivali-1736595761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)