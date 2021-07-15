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Россия и США признали важность срочного решения проблем климата
Россия и США признали важность срочного решения проблем климата - РИА Новости, 15.07.2021
Россия и США признали важность срочного решения проблем климата
Соединенные Штаты и Россия признают необходимость серьезного и безотлагательного решения растущих проблем в сфере климата, говорится в совместном заявлении двух РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:30
2021-07-15T17:35
руслан эдельгериев
россия
джон керри
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Россия признают необходимость серьезного и безотлагательного решения растущих проблем в сфере климата, говорится в совместном заявлении двух стран, обнародованном по итогам визита в Москву спецпредставителя президента США по климату Джона Керри."Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев признают необходимость серьезного и безотлагательного решения растущих климатических проблем", - сказано в заявлении.В нем также подчеркивается, что США и РФ подтвердили приверженность "неуклонному выполнению Парижского соглашения" и его целей по удержанию роста глобальной температуры и достижению чистых нулевых выбросов.Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктике, энергоэффективности и реализации совместных проектов, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Москву спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри.Как говорится в тексте совместного заявления Керри и спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева, которое распространил госдеп, в ходе переговоров стороны договорились работать совместно и с другими заинтересованными сторонами, чтобы продвигать договоренности, достигнутые на климатической конференции в Глазго и на саммите G20. "В дополнение они будут сотрудничать по климатическим проблемам, связанным с Арктикой", - говорится в документе.В заявлении отмечается, что РФ и США намерены "сотрудничать на двусторонней основе по ряду проблем, связанных с климатом". Темы будут включать, как говорится в заявлении: спутниковый мониторинг выбросов и ограничение выбросов парниковых газов; леса и сельское хозяйство; климат и Арктику, включая черный уголь; сокращение выбросов иных газов, в том числе метана; увеличение вкладов и долгосрочных стратегий в соответствии с парижским соглашением по климату; энергоэффективность; климатическое финансирование и реализация совместных климатических проектов.Совместное заявление советника президента РФ Руслана Эдельгериева и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри может стать прологом к наращиванию сотрудничества Москвы и Вашингтона по вопросам климата, сообщили в четверг в пресс-службе Эдельгериева по итогам встречи двух чиновников."Совместное заявление может стать прологом к наращиванию сотрудничества между Россией и США по климатическим вопросам. Стороны подтвердили желание детально обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, а также реализовывать конкретные климатические проекты. При этом разногласия по другим аспектам двусторонней повестки предлагается оставить за скобками", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210714/klimat-1741218289.html
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руслан эдельгериев, россия, джон керри, москва, сша, в мире
17:30 15.07.2021 (обновлено: 17:35 15.07.2021)
 
Россия и США признали важность срочного решения проблем климата

Россия и США в совместном заявлении подтвердили приверженность выполнению Парижского соглашения

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Россия признают необходимость серьезного и безотлагательного решения растущих проблем в сфере климата, говорится в совместном заявлении двух стран, обнародованном по итогам визита в Москву спецпредставителя президента США по климату Джона Керри.
"Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев признают необходимость серьезного и безотлагательного решения растущих климатических проблем", - сказано в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:53
Путин обсудил со спецпредставителем США вопросы климата
В нем также подчеркивается, что США и РФ подтвердили приверженность "неуклонному выполнению Парижского соглашения" и его целей по удержанию роста глобальной температуры и достижению чистых нулевых выбросов.
Россия и США намерены сотрудничать в вопросах климата, по мониторингу выбросов, Арктике, энергоэффективности и реализации совместных проектов, говорится в совместном заявлении стран по итогам визита в Москву спецпосланника президента США по вопросам климата Джона Керри.
Как говорится в тексте совместного заявления Керри и спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева, которое распространил госдеп, в ходе переговоров стороны договорились работать совместно и с другими заинтересованными сторонами, чтобы продвигать договоренности, достигнутые на климатической конференции в Глазго и на саммите G20. "В дополнение они будут сотрудничать по климатическим проблемам, связанным с Арктикой", - говорится в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:45
Лавров рассказал о сотрудничестве с США по климату
В заявлении отмечается, что РФ и США намерены "сотрудничать на двусторонней основе по ряду проблем, связанных с климатом". Темы будут включать, как говорится в заявлении: спутниковый мониторинг выбросов и ограничение выбросов парниковых газов; леса и сельское хозяйство; климат и Арктику, включая черный уголь; сокращение выбросов иных газов, в том числе метана; увеличение вкладов и долгосрочных стратегий в соответствии с парижским соглашением по климату; энергоэффективность; климатическое финансирование и реализация совместных климатических проектов.
Совместное заявление советника президента РФ Руслана Эдельгериева и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри может стать прологом к наращиванию сотрудничества Москвы и Вашингтона по вопросам климата, сообщили в четверг в пресс-службе Эдельгериева по итогам встречи двух чиновников.
"Совместное заявление может стать прологом к наращиванию сотрудничества между Россией и США по климатическим вопросам. Стороны подтвердили желание детально обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, а также реализовывать конкретные климатические проекты. При этом разногласия по другим аспектам двусторонней повестки предлагается оставить за скобками", - говорится в сообщении.
Экс-госсекретарь США Джон Керри - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 18:10
Керри допустил расширение сотрудничества с Россией по климату
 
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