https://ria.ru/20210715/kitay-1741337928.html

Более 90 стран поддержали Китай на сессии Совета ООН по правам человека

Более 90 стран поддержали Китай на сессии Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 15.07.2021

Более 90 стран поддержали Китай на сессии Совета ООН по правам человека

Более 90 стран поддержали Китай на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, подчеркнув, что вопросы Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются внутренним делом... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:39

2021-07-15T10:39

2021-07-15T10:39

россия-китай: главное

чжао лицзянь

китай

оон

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МОСКВА, 15 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 90 стран поддержали Китай на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, подчеркнув, что вопросы Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются внутренним делом КНР, и внешнее вмешательство в них недопустимо, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.По его словам, страны также выступили против политизации вопросов прав человека и двойных стандартов, а также политически мотивированных и необоснованных обвинений в адрес Китая, основанных на ложной информации.Чжао Лицзянь подчеркнул, что действия нескольких западных стран, распространяющих политическую ложь в Совете ООН по правам человека и произвольно вмешивающихся во внутренние дела других стран под предлогом прав человека, обречены на провал и продолжат встречать упорное сопротивление со стороны международного сообщества."Мы призываем эти западные страны внимательно прислушиваться к голосу справедливости в международном сообществе, перестать зацикливаться на мечте стать "наставником по правам человека", а вместо этого принять конкретные меры для решения своих серьезных проблем в области прав человека, а также предпринять какие-то реальные шаги для содействия благополучию своего народа и развитию прав человека в мире", - добавил китайский дипломат.

https://ria.ru/20210713/tovarooborot-1741112771.html

китай

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чжао лицзянь, китай, оон