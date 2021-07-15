https://ria.ru/20210715/kissesandviolence-1741352195.html

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры? - РИА Новости, 15.07.2021

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры?

Откуда взялась "бутылочка" в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем? В чем смысл эротических игр и почему несколько веков назад это был чуть ли не единственный способ найти парня или девушку? Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на "Судную ночь"?

2021-07-15T12:00

2021-07-15T12:00

2021-07-15T12:00

яснопонятно

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Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры? Откуда взялась «бутылочка» в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем? В чем смысл эротических игр и почему несколько веков назад это был чуть ли не единственный способ найти парня или девушку? Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на «Судную ночь»? audio/mpeg

Насилие и поцелуи: какими были русские эротические игры? Откуда взялась «бутылочка» в русской культуре? Почему в играх было столько насилия и как это сочеталось с весельем? В чем смысл эротических игр и почему несколько веков назад это был чуть ли не единственный способ найти парня или девушку? Как люди совмещали пародии на попов с религиозным сознанием? И чем эти развлечения похожи на «Судную ночь»? audio/mpeg

Школьные игры, такие, как "бутылочка" и "кис-брысь-мяу", имеют интересную предысторию. Деревенские забавы XVIII-XIX веков представляли собой смесь насилия, поцелуев и других телесных контактов. За отказ участвовать в таких играх могли побить или сделать изгоем. В них играли дети и взрослые, а то, что сейчас нам кажется диким и жестоким, было нормой. Об эротических играх и их роли в русском обществе рассказала фольклорист и антрополог Мария Гаврилова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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