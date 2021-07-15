https://ria.ru/20210715/khabarovsk-1741363204.html

Приглашение тренироваться в Хабаровске перед ОИ приняли четыре команды

Приглашение тренироваться в Хабаровске перед ОИ приняли четыре команды - РИА Новости, 15.07.2021

Приглашение тренироваться в Хабаровске перед ОИ приняли четыре команды

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил РИА Новости, что приглашение тренироваться в Хабаровске приняли сразу четыре сборные команды России. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:49

2021-07-15T12:49

2021-07-15T12:49

хабаровский край

олег матыцин

михаил дегтярев

хабаровск

владивосток

япония

олимпийские игры

общество

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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил РИА Новости, что приглашение тренироваться в Хабаровске приняли сразу четыре сборные команды России.Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены акклиматизацию и тренировки проводят в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске."Тренировочные сборы для команд (в преддверии олимпиады в Токио - ред.) должны проходить именно в Хабаровске. Потому что разница во времени с Японией составляет всего один час. Климатические условия также схожи с нашим регионом. Именно поэтому Хабаровский край - идеальная площадка для адаптации спортсменов. Наше предложение приняли сразу четыре сборных России", - рассказал Дегтярев.Самая многочисленная сборная - сильнейшие фехтовальщики страны - первыми прибыли в краевой профильный центр, чтобы пройти адаптацию. Дегтярёв уже встретился с тренерским штабом сборной РФ по фехтованию и спортсменами на базе подготовки олимпийской команды в Хабаровске, оценил условия размещения атлетов.Шпажисты, рапиристы, саблисты и их наставники проводят тренировки в закрытом режиме, и так будет все дни, которые остались до начала олимпийских игр. Необходимое оборудование федерация по фехтованию привезла с собой и установила в спортивном зале 12 дорожек, судейское оборудование.Национальные команды по прыжкам на батуте, маунтинбайку и велоспорту BMX также прибыли в краевую столицу. Базой для велосипедистов определен физкультурно-тренировочный комплекс "Юность", на "Заимке" расположились фехтовальщики и на стадионе имени Ленина – батутисты. Оборудование для спортсменов-батутистов смонтировали в универсальном краевом спортивном комплексе. Оно было закуплено к чемпионату России и Кубку мира 2019 года в Хабаровске и соответствует всем требованиям мирового уровня.Представители велоспорта будут находится в Хабаровске две недели. К олимпиаде они будут готовиться на базе спортивного комплекса "Юность", расположенного в селе Воронежское-2. Трасса длиной 2,5 километра отвечает всем требованиям и находится во всероссийском реестре. Сборная по ВМХ прибудет в Хабаровск 21 июля. С собой они везут специальный комплекс из трамплинов и рамп, который расположится на территории краевой набережной."Отдельное человеческое спасибо, министерское, за те условия, которые созданы для заключительного этапа подготовки наших олимпийских команд… Видим, что абсолютно полное чувство глубокого удовлетворения у спортсменов, тренеров без всякой натяжки, без комплиментарностей, потому что все из них имеют громадный опыт… Заключительные дни, адаптация, создание комфортных условий - это неотъемлемая часть успешного выступления. И, конечно, что в это непростое время вы имеете смелость и профессионализм в проведении всероссийских соревнований, хочу выразить вам благодарность", - сказал министр спорта России Олег Матыцин в четверг на встрече с главой региона.Он отметил, что Минспорта РФ намерено совместно с региональными властями в дальнейшем развивать тренировочную базу. "Потому что регион стратегический - со странами АТР, с привлечением сюда международных событий. И в дальнейшем это обеспечение подготовки наших команд. В итоге, или как базовое условие, я считаю, что это все-таки очень хороший мотиватор для занятия спортом людей", - заключил Матыцин.

https://ria.ru/20210624/degtyarev-1738355494.html

https://ria.ru/20210617/eksport-1737381660.html

https://ria.ru/20210611/rasselenie-1736561742.html

https://ria.ru/20210514/degtyarev-1732236991.html

хабаровск

владивосток

япония

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олег матыцин, михаил дегтярев, хабаровск, владивосток, япония, олимпийские игры, общество