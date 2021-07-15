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Керри пообещал изучить идеи Путина по климатической повестке
Керри пообещал изучить идеи Путина по климатической повестке - РИА Новости, 16.07.2021
Керри пообещал изучить идеи Путина по климатической повестке
В Вашингтоне положительно оценивают идеи Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T20:04
2021-07-16T05:19
россия
джон керри
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Вашингтоне положительно оценивают идеи Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью газете "Коммерсант".Ранее Госдеп сообщил, что Керри в ходе визита в Росиию провел телефонный разговор с российским лидером."У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве", — заявил дипломат.По его словам, российский президент, к примеру, говорил о возможности сотрудничать в в сборе информации с помощью спутников. Путин считает, что это позволит сформировать общую картину по выбросам парниковых газов и узнать, "насколько люди придерживаются данных ими обещаний".Керри добавил, что российский лидер говорил и о возможностях взаимодействия в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и многом другом.Кроме того, дипломат отметил, что Путин очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.Керри выразил мнение, что успех в этом вопросе может положительно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона в целом. При этом он подчеркнул, что решению этой проблемы не должны мешать имеющиеся трудности между двумя странами.Также спецпосланник добавил, что уже к саммиту в Глазго необходимо добиться повышения целевых показателей отдельных стран."Мы не просим Россию делать это в одиночку. Соединенные Штаты уже заявили, какими будут наши новые ориентиры. Мы перешли от сокращения (выбросов. — Прим. ред.) на 26 процентов к сокращению на 50-52 процента в течение следующих десяти лет. И мы предпринимаем серьезные шаги у себя дома, в Соединенных Штатах, для продвижения к этой цели", — сказал он.При этом Керри напомнил, что сейчас температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в индустриальную эпоху."Итак, у нас есть всего лишь крошечный запас в 0,3 градуса до критического предела", — подчеркнул спецпредставитель американского президента.Конференция ООН по изменению климата должна была пройти в Глазго еще в минувшем ноябре, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Ранее Владимир Путин во время прямой линии заявил, что выбросы парниковых газов могут сделать климат на Земле таким же, как на Венере, где температура воздуха составляет около 500 градусов по Цельсию. Поэтому необходимо сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, заявил президент.
https://ria.ru/20210715/klimat-1741311418.html
https://ria.ru/20210629/bayden-1738991792.html
https://ria.ru/20210629/klimat-1739004663.html
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россия, джон керри, владимир путин, сша, в мире
20:04 15.07.2021 (обновлено: 05:19 16.07.2021)
 
Керри пообещал изучить идеи Путина по климатической повестке

Спецпосланник США Керри: в Вашингтоне тщательно изучат идеи Путина по климатической повестке

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Вашингтоне положительно оценивают идеи Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью газете "Коммерсант".
Ранее Госдеп сообщил, что Керри в ходе визита в Росиию провел телефонный разговор с российским лидером.
"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве", — заявил дипломат.
По его словам, российский президент, к примеру, говорил о возможности сотрудничать в в сборе информации с помощью спутников. Путин считает, что это позволит сформировать общую картину по выбросам парниковых газов и узнать, "насколько люди придерживаются данных ими обещаний".
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Керри добавил, что российский лидер говорил и о возможностях взаимодействия в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и многом другом.
Кроме того, дипломат отметил, что Путин очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.
Керри выразил мнение, что успех в этом вопросе может положительно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона в целом. При этом он подчеркнул, что решению этой проблемы не должны мешать имеющиеся трудности между двумя странами.
Также спецпосланник добавил, что уже к саммиту в Глазго необходимо добиться повышения целевых показателей отдельных стран.
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"Мы не просим Россию делать это в одиночку. Соединенные Штаты уже заявили, какими будут наши новые ориентиры. Мы перешли от сокращения (выбросов. — Прим. ред.) на 26 процентов к сокращению на 50-52 процента в течение следующих десяти лет. И мы предпринимаем серьезные шаги у себя дома, в Соединенных Штатах, для продвижения к этой цели", — сказал он.
При этом Керри напомнил, что сейчас температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в индустриальную эпоху.
"Итак, у нас есть всего лишь крошечный запас в 0,3 градуса до критического предела", — подчеркнул спецпредставитель американского президента.
Конференция ООН по изменению климата должна была пройти в Глазго еще в минувшем ноябре, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.
Ранее Владимир Путин во время прямой линии заявил, что выбросы парниковых газов могут сделать климат на Земле таким же, как на Венере, где температура воздуха составляет около 500 градусов по Цельсию. Поэтому необходимо сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, заявил президент.
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РоссияДжон КерриВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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