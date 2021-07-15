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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/kazan-1741415089.html
В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации
В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021
В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации
Полицейские задержали сотрудницу казанского консультативно-диагностического центра, подозреваемую в изготовлении и реализации 60 поддельных документов о... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:57
2021-07-15T16:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Полицейские задержали сотрудницу казанского консультативно-диагностического центра, подозреваемую в изготовлении и реализации 60 поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на 200 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники… УМВД России по Казани и МВД по Татарстану при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу одного из столичных (казанских - ред.) консультативно-диагностических центров по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что подозреваемая за незаконные действия получала вознаграждение от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, при этом фактически вакцинирование не проводилось, отметили в ведомстве."Установлено, что подозреваемая предоставила услуги порядка 60 казанцам и получила за это 200 тысяч рублей", - уточняет МВД.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог" и "мелкое взяточничество".В сообщении добавляется, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению других фигурантов противоправной деятельности, а также граждан, воспользовавшихся фиктивными документами, в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".
https://ria.ru/20210710/spravki-1740703057.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/koronavirus-1740157588.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, казань, происшествия
16:57 15.07.2021
 
В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации

В Казани задержали сотрудницу медицинского центра, подозреваемую в продаже справок о вакцинации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Полицейские задержали сотрудницу казанского консультативно-диагностического центра, подозреваемую в изготовлении и реализации 60 поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на 200 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану.
"Сотрудники… УМВД России по Казани и МВД по Татарстану при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу одного из столичных (казанских - ред.) консультативно-диагностических центров по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Полицейские выяснили, что подозреваемая за незаконные действия получала вознаграждение от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, при этом фактически вакцинирование не проводилось, отметили в ведомстве.
"Установлено, что подозреваемая предоставила услуги порядка 60 казанцам и получила за это 200 тысяч рублей", - уточняет МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог" и "мелкое взяточничество".
В сообщении добавляется, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению других фигурантов противоправной деятельности, а также граждан, воспользовавшихся фиктивными документами, в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".
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