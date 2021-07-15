https://ria.ru/20210715/kazan-1741415089.html

В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации

В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации - РИА Новости, 15.07.2021

В Казани задержали женщину, подозреваемую в подделке справок о вакцинации

Полицейские задержали сотрудницу казанского консультативно-диагностического центра, подозреваемую в изготовлении и реализации 60 поддельных документов о... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:57

2021-07-15T16:57

2021-07-15T16:57

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КАЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Полицейские задержали сотрудницу казанского консультативно-диагностического центра, подозреваемую в изготовлении и реализации 60 поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на 200 тысяч рублей, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники… УМВД России по Казани и МВД по Татарстану при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю сотрудницу одного из столичных (казанских - ред.) консультативно-диагностических центров по подозрению в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что подозреваемая за незаконные действия получала вознаграждение от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, при этом фактически вакцинирование не проводилось, отметили в ведомстве."Установлено, что подозреваемая предоставила услуги порядка 60 казанцам и получила за это 200 тысяч рублей", - уточняет МВД.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог" и "мелкое взяточничество".В сообщении добавляется, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению других фигурантов противоправной деятельности, а также граждан, воспользовавшихся фиктивными документами, в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".

https://ria.ru/20210710/spravki-1740703057.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/koronavirus-1740157588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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