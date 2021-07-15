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В Алтайском крае мальчика придавило столбом на самодельной карусели
В Алтайском крае мальчика придавило столбом на самодельной карусели - РИА Новости, 15.07.2021
В Алтайском крае мальчика придавило столбом на самодельной карусели
Четырехлетний мальчик погиб на самодельной карусели в Алтайском крае, его придавило деревянным столбом, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:03
2021-07-15T12:03
2021-07-15T12:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
первомайский район
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб на самодельной карусели в Алтайском крае, его придавило деревянным столбом, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону.По данным СК, в одном из сел Первомайского района местный житель оборудовал в своем дворе карусель. На ней катались двое мальчиков 11 и 4 лет. "В процессе раскачки деревянный столб, на котором были закреплены канаты, наклонился и упал на бок, придавив несовершеннолетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщили в СК, уточнив, что скончался четырехлетний ребенок."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следовали выясняют обстоятельства и причины произошедшего. В прокуратуре региона уточняют, что взяли дело на контроль.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), первомайский район , алтайский край, происшествия
В Алтайском крае мальчика придавило столбом на самодельной карусели
В Алтайском крае четырехлетнего мальчика придавило деревянным столбом на самодельной карусели