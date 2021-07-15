https://ria.ru/20210715/irkutsk-1741354451.html

Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину

Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину - РИА Новости, 15.07.2021

Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину

Иркутянин, угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона, частично признал вину, сообщается на сайте регионального СУСК России. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:06

2021-07-15T12:06

2021-07-15T13:12

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иркутск

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Иркутянин, угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона, частично признал вину, сообщается на сайте регионального СУСК России.Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал Романа Терентьева на два месяца. После заседания он заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги."Вину в предъявленном обвинении он признал частично. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством", - говорится в сообщении.Житель Иркутска, угрожавший сбросить ребенка с балкона, после ареста заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги.Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал мужчину на два месяца."Я своего сына люблю", - заявил мужчина журналистам после заседания суда.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка – это до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210713/poboi-1741101619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/balkon-1741144988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, иркутск, происшествия