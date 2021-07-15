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Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину
Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину - РИА Новости, 15.07.2021
Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину
Иркутянин, угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона, частично признал вину, сообщается на сайте регионального СУСК России. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:06
2021-07-15T13:12
россия
гумвд
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Иркутянин, угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона, частично признал вину, сообщается на сайте регионального СУСК России.Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал Романа Терентьева на два месяца. После заседания он заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги."Вину в предъявленном обвинении он признал частично. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством", - говорится в сообщении.Житель Иркутска, угрожавший сбросить ребенка с балкона, после ареста заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги.Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал мужчину на два месяца."Я своего сына люблю", - заявил мужчина журналистам после заседания суда.Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка – это до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210713/poboi-1741101619.html
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россия, гумвд, иркутск, происшествия
12:06 15.07.2021 (обновлено: 13:12 15.07.2021)
 
Иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину

Следственный комитет: иркутянин, угрожавший выбросить сына с балкона, частично признал вину

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЖитель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете. Кадр видео
Житель Иркутска Роман Терентьев, угрожавший сброситься с сыном с балкона своей квартиры на 13-м этаже, на допросе в Следственном комитете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Иркутянин, угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона, частично признал вину, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал Романа Терентьева на два месяца. После заседания он заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги.
Мужчина с ребенком на парапете балкона в Иркутске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:31
У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
"Вину в предъявленном обвинении он признал частично. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством", - говорится в сообщении.
Житель Иркутска, угрожавший сбросить ребенка с балкона, после ареста заявил, что любит своего сына, а сделал это, чтобы привлечь внимание супруги.
Октябрьский районный суд Иркутска в четверг арестовал мужчину на два месяца.
"Я своего сына люблю", - заявил мужчина журналистам после заседания суда.
"Чтобы жены своей привлечь внимание", - сказал он, отвечая на вопрос, зачем он вышел на балкон с ребенком.
Во вторник в Иркутске мужчина забрался на балкон и несколько часов удерживал своего трехлетнего сына, угрожая, что сбросит ребенка с 14-го этажа. По данным ГУМВД по региону, он пошел на это из-за проблемных отношений в семье. Требуя встречи с женой, мужчина отказывался возвращаться в квартиру, несмотря на уговоры полицейских и жильцов дома. В конце концов мужчина вернул ребенка на балкон и перелез обратно сам. Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего ребенка – это до 10 лет лишения свободы.
Задержание мужчины, угрожавшего выбросить ребенка с балкона в Иркутске. Кадр видео
13 июля, 19:12В России
Житель Иркутска объяснил, зачем угрожал выбросить ребенка с балкона
 
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