https://ria.ru/20210715/investory-1741429221.html

Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места

Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места - РИА Новости, 15.07.2021

Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места

Инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, очень важны для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:00

2021-07-15T18:00

2021-07-15T18:00

рязанская область

россия

николай любимов

сергей новиков

россельхозбанк

ряжский район

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, очень важны для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии запуска современного элеватора в Ряжском районе.Элеватор построен в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ООО "Агропромкомплектация – Рязань", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация" – объединение с замкнутым циклом производства, являющееся одним из лидеров в России по выпуску сельхозпродукции. Объем инвестиций составил 2,2 миллиарда рублей. В результате реализации проекта создано 100 рабочих мест. Комплекс оснащен современным, преимущественно отечественным оборудованием, аттестованной лабораторией, обеспечен возможностями отгрузки зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.Николай Любимов отметил, что проект реализован во многом благодаря эффективному партнерству региона, инвестора, строителей и Россельхозбанка, который предоставил льготный инвестиционный кредит."Все сработали четко, слаженно и оперативно. В августе прошлого года закладывался первый символический камень в фундамент элеватора. Прошло меньше года, и комплекс уже запускается в работу, до начала уборочной кампании, как и обещал инвестор. Для экономики Рязанской области и Ряжского района важно, что к нам приходят такие ответственные инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, необходимых мощностей для хранения и переработки рекордных урожаев зерна, которые собирают рязанские аграрии" , – сказал Любимов.Губернатор особо отметил вклад компании в работу по развитию рязанского АПК, в том числе по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни."За счет грамотного решения этой задачи площадь пахотных земель у нас существенно выросла. Только в 2020 году в Рязанской области введена в оборот 31,5 тысяча гектаров, из них более 8% – вклад группы компаний "Агропромкомплектация", – сказал глава региона.Любимов добавил, что правительство области и в дальнейшем будет оказывать инвестору необходимую поддержку в реализации других инвестпроектов."Консолидированная работа в лице ГК "Агропромкомплектация", правительства РФ, минсельхоза России и правительства Рязанской области дает свои позитивные результаты. На всех этапах строительства элеватора в Ряжском районе мы чувствовали поддержку со стороны губернатора Николая Любимова и его команды", – сказал генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков.Руководитель Рязанского филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Синякин отметил, что банк всегда готов оказывать кредитную поддержку добросовестным бизнес-партнерам."Благодарю губернатора и региональное правительство, ГК "Агропромкомплектация" за совместную плодотворную работу. Желаю всем, кто будет трудиться на этом высокотехнологичном уникальном предприятии, успехов и крепкого здоровья", - сказал Синякин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, сергей новиков, россельхозбанк, ряжский район, рязанская область, экономика