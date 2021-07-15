Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210715/investory-1741429221.html
Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места
Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места - РИА Новости, 15.07.2021
Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места
Инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, очень важны для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:00
2021-07-15T18:00
рязанская область
россия
николай любимов
сергей новиков
россельхозбанк
ряжский район
рязанская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg
РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, очень важны для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии запуска современного элеватора в Ряжском районе.Элеватор построен в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ООО "Агропромкомплектация – Рязань", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация" – объединение с замкнутым циклом производства, являющееся одним из лидеров в России по выпуску сельхозпродукции. Объем инвестиций составил 2,2 миллиарда рублей. В результате реализации проекта создано 100 рабочих мест. Комплекс оснащен современным, преимущественно отечественным оборудованием, аттестованной лабораторией, обеспечен возможностями отгрузки зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.Николай Любимов отметил, что проект реализован во многом благодаря эффективному партнерству региона, инвестора, строителей и Россельхозбанка, который предоставил льготный инвестиционный кредит."Все сработали четко, слаженно и оперативно. В августе прошлого года закладывался первый символический камень в фундамент элеватора. Прошло меньше года, и комплекс уже запускается в работу, до начала уборочной кампании, как и обещал инвестор. Для экономики Рязанской области и Ряжского района важно, что к нам приходят такие ответственные инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, необходимых мощностей для хранения и переработки рекордных урожаев зерна, которые собирают рязанские аграрии" , – сказал Любимов.Губернатор особо отметил вклад компании в работу по развитию рязанского АПК, в том числе по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни."За счет грамотного решения этой задачи площадь пахотных земель у нас существенно выросла. Только в 2020 году в Рязанской области введена в оборот 31,5 тысяча гектаров, из них более 8% – вклад группы компаний "Агропромкомплектация", – сказал глава региона.Любимов добавил, что правительство области и в дальнейшем будет оказывать инвестору необходимую поддержку в реализации других инвестпроектов."Консолидированная работа в лице ГК "Агропромкомплектация", правительства РФ, минсельхоза России и правительства Рязанской области дает свои позитивные результаты. На всех этапах строительства элеватора в Ряжском районе мы чувствовали поддержку со стороны губернатора Николая Любимова и его команды", – сказал генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков.Руководитель Рязанского филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Синякин отметил, что банк всегда готов оказывать кредитную поддержку добросовестным бизнес-партнерам."Благодарю губернатора и региональное правительство, ГК "Агропромкомплектация" за совместную плодотворную работу. Желаю всем, кто будет трудиться на этом высокотехнологичном уникальном предприятии, успехов и крепкого здоровья", - сказал Синякин.
https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741148040.html
https://ria.ru/20210713/partner-1741141113.html
https://ria.ru/20210623/partnerstvo-1738275037.html
россия
ряжский район
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c2880423cb4997a28c1669245ee1987c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, николай любимов, сергей новиков, россельхозбанк, ряжский район, рязанская область, экономика
18:00 15.07.2021
 
Любимов отметил важность инвесторов, создающих рабочие места

Любимов: инвесторы, создающие рабочие места, важны для Рязанской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, очень важны для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на церемонии запуска современного элеватора в Ряжском районе.
Элеватор построен в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и ООО "Агропромкомплектация – Рязань", которое входит в группу компаний "Агропромкомплектация" – объединение с замкнутым циклом производства, являющееся одним из лидеров в России по выпуску сельхозпродукции. Объем инвестиций составил 2,2 миллиарда рублей. В результате реализации проекта создано 100 рабочих мест. Комплекс оснащен современным, преимущественно отечественным оборудованием, аттестованной лабораторией, обеспечен возможностями отгрузки зерна автомобильным и железнодорожным транспортом.
На уроке. Средняя школа № 402 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 19:36Рязанская область
Рязанская область получит деньги на поддержку педагогов
Николай Любимов отметил, что проект реализован во многом благодаря эффективному партнерству региона, инвестора, строителей и Россельхозбанка, который предоставил льготный инвестиционный кредит.
"Все сработали четко, слаженно и оперативно. В августе прошлого года закладывался первый символический камень в фундамент элеватора. Прошло меньше года, и комплекс уже запускается в работу, до начала уборочной кампании, как и обещал инвестор. Для экономики Рязанской области и Ряжского района важно, что к нам приходят такие ответственные инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, необходимых мощностей для хранения и переработки рекордных урожаев зерна, которые собирают рязанские аграрии" , – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:47Рязанская область
Любимов назвал Белоруссию стратегическим партнером Рязанской области
Губернатор особо отметил вклад компании в работу по развитию рязанского АПК, в том числе по возвращению в сельхозоборот неиспользуемой пашни.
"За счет грамотного решения этой задачи площадь пахотных земель у нас существенно выросла. Только в 2020 году в Рязанской области введена в оборот 31,5 тысяча гектаров, из них более 8% – вклад группы компаний "Агропромкомплектация", – сказал глава региона.
Любимов добавил, что правительство области и в дальнейшем будет оказывать инвестору необходимую поддержку в реализации других инвестпроектов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:47Рязанская область
Губернатор Рязанской области рассказал о партнерстве с Казахстаном
"Консолидированная работа в лице ГК "Агропромкомплектация", правительства РФ, минсельхоза России и правительства Рязанской области дает свои позитивные результаты. На всех этапах строительства элеватора в Ряжском районе мы чувствовали поддержку со стороны губернатора Николая Любимова и его команды", – сказал генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков.
Руководитель Рязанского филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Синякин отметил, что банк всегда готов оказывать кредитную поддержку добросовестным бизнес-партнерам.
"Благодарю губернатора и региональное правительство, ГК "Агропромкомплектация" за совместную плодотворную работу. Желаю всем, кто будет трудиться на этом высокотехнологичном уникальном предприятии, успехов и крепкого здоровья", - сказал Синякин.
 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовСергей НовиковРоссельхозбанкРяжский районРязанская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят летом работать четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
03:08Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре
Лента новостейМолния