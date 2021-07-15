https://ria.ru/20210715/gvatemala-1741461800.html

Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Гватемала получила новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 15.07.2021

Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ситуации в регионах, где она применяется. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T23:41

2021-07-15T23:41

2021-07-15T23:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

гватемала (республика)

в мире

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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ситуации в регионах, где она применяется."После прибытия в страну вакцину "Спутник V" доставили в Национальный биологический центр и хранят при температуре от минус 18 до минус 20 градусов до отправки в медицинские учреждения в соответствии с фазами Национального плана вакцинации", - говорится в сообщении на сайте правительства.В настоящее время российские вакцины используют в 14 зонах здравоохранения Гватемалы: Альта-Верапас, Чикимула, Эль-Прогресо, Эскуинтла, Центральная Гватемала, Северо-Восточная Гватемала, Уэуэтенанго, Кетцальтенанго, Киче, Сакатепекес, Санта-Роса, Солола, Сучитепекес и Тотоникапан.Министерство здравоохранения страны развернуло более 700 постов вакцинации против COVID-19, в среднем эту процедуру проходят 50 тысяч человек в день. Текущая стадия госпрограммы включает лиц в возрасте старше 40 лет."Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741406566.html

https://ria.ru/20210715/sputnik-1741406045.html

россия

гватемала (республика)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, гватемала (республика), в мире