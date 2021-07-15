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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/gvatemala-1741461800.html
Гватемала получила новую партию "Спутника V"
Гватемала получила новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 15.07.2021
Гватемала получила новую партию "Спутника V"
Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ситуации в регионах, где она применяется. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T23:41
2021-07-15T23:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
гватемала (республика)
в мире
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ситуации в регионах, где она применяется."После прибытия в страну вакцину "Спутник V" доставили в Национальный биологический центр и хранят при температуре от минус 18 до минус 20 градусов до отправки в медицинские учреждения в соответствии с фазами Национального плана вакцинации", - говорится в сообщении на сайте правительства.В настоящее время российские вакцины используют в 14 зонах здравоохранения Гватемалы: Альта-Верапас, Чикимула, Эль-Прогресо, Эскуинтла, Центральная Гватемала, Северо-Восточная Гватемала, Уэуэтенанго, Кетцальтенанго, Киче, Сакатепекес, Санта-Роса, Солола, Сучитепекес и Тотоникапан.Министерство здравоохранения страны развернуло более 700 постов вакцинации против COVID-19, в среднем эту процедуру проходят 50 тысяч человек в день. Текущая стадия госпрограммы включает лиц в возрасте старше 40 лет."Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741406566.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, гватемала (республика), в мире
23:41 15.07.2021
 
Гватемала получила новую партию "Спутника V"

Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну из России новой партии вакцины от COVID-19 "Спутник V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Власти Гватемалы сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и ситуации в регионах, где она применяется.
"После прибытия в страну вакцину "Спутник V" доставили в Национальный биологический центр и хранят при температуре от минус 18 до минус 20 градусов до отправки в медицинские учреждения в соответствии с фазами Национального плана вакцинации", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
В настоящее время российские вакцины используют в 14 зонах здравоохранения Гватемалы: Альта-Верапас, Чикимула, Эль-Прогресо, Эскуинтла, Центральная Гватемала, Северо-Восточная Гватемала, Уэуэтенанго, Кетцальтенанго, Киче, Сакатепекес, Санта-Роса, Солола, Сучитепекес и Тотоникапан.
Министерство здравоохранения страны развернуло более 700 постов вакцинации против COVID-19, в среднем эту процедуру проходят 50 тысяч человек в день. Текущая стадия госпрограммы включает лиц в возрасте старше 40 лет.
"Спутник V" одобрена уже в 68 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
Вчера, 16:20Распространение коронавируса
Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetГватемала (республика)В мире
 
 
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