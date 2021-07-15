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https://ria.ru/20210715/golosovanie-1741393435.html
Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов - РИА Новости, 15.07.2021
Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
Граждане Российской Федерации, живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу на РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:14
2021-07-15T15:32
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
выборы в государственную думу
госдума рф
в мире
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Граждане Российской Федерации, живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Как заявлял ранее РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, порядка 400 тысяч жителей Донбасса, получивших российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу."В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании", - сказал Пушилин на форуме "Россия - Донбасс. Единство приоритетов".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, выборы в государственную думу, госдума рф, в мире
15:14 15.07.2021 (обновлено: 15:32 15.07.2021)
 
Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов

Глава ДНР Пушилин: россияне, живущие в республике, смогут проголосовать в Ростовской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Граждане Российской Федерации, живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Как заявлял ранее РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, порядка 400 тысяч жителей Донбасса, получивших российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 12:06
Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат
"В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании", - сказал Пушилин на форуме "Россия - Донбасс. Единство приоритетов".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВыборы в Государственную думуГосдума РФВ мире
 
 
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