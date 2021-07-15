https://ria.ru/20210715/golosovanie-1741393435.html

Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов

Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов - РИА Новости, 15.07.2021

Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов

Граждане Российской Федерации, живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу на РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:14

2021-07-15T15:14

2021-07-15T15:32

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

выборы в государственную думу

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Граждане Российской Федерации, живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Как заявлял ранее РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, порядка 400 тысяч жителей Донбасса, получивших российские паспорта, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу."В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании", - сказал Пушилин на форуме "Россия - Донбасс. Единство приоритетов".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html

https://ria.ru/20210714/lugansk-1741241556.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, выборы в государственную думу, госдума рф, в мире