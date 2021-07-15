https://ria.ru/20210715/germaniya-1741430048.html

На западе Германии объявили ЧС из-за угрозы затопления

На западе Германии объявили ЧС из-за угрозы затопления - РИА Новости, 15.07.2021

На западе Германии объявили ЧС из-за угрозы затопления

В округе Рейн-Эрфт на западе ФРГ объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой дальнейшего затопления, говорится в сообщении местного кризисного штаба в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:03

2021-07-15T18:03

2021-07-15T18:03

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. В округе Рейн-Эрфт на западе ФРГ объявлена чрезвычайная ситуация в связи с угрозой дальнейшего затопления, говорится в сообщении местного кризисного штаба в соцсети Facebook."Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды Эрфта. Подвалы и улицы частично находятся под водой… Предыдущие случаи развертывания носили в основном локальный характер, ответственность могла быть возложена на муниципалитеты, входящие в состав округа. Сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, которое уже оказывает огромное влияние на городские районы Эрфтштадта, а также может в краткосрочной перспективе повлиять на городские районы Керпен, Бергхайм и Бедбург", - говорится в сообщении. Поясняется, что это стало "причиной объявления чрезвычайной ситуации".Жителей двух районов эвакуируют на фоне непогоды в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия из-за угроза прорыва дамбы, говорится в сообщении пожарной службы Райнбаха.Подчеркивается, что эвакуация проводится в целях предосторожности, поскольку "неизвестно, удастся ли удержать дамбу".Для эвакуации используются грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, полиция и спасательные службы.Число жертв наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, возросло до 42 человек, сообщил ранее немецкий таблоид Bild. Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 24 человека – в земле Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы силы бундесвера.

https://ria.ru/20210715/germaniya-1741401979.html

https://ria.ru/20210715/navodnenie-1741426049.html

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, германия, в мире