https://ria.ru/20210715/gazprom-1741397917.html

"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal - РИА Новости, 15.07.2021

"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

"Газпром экспорт", 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома", разочарован решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, которое создает... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:37

2021-07-15T15:37

2021-07-15T15:37

opal (газопровод)

северный поток

газпром

еврокомиссия

польша

германия

европа

газпром экспорт

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149969/09/1499690905_165:0:858:390_1920x0_80_0_0_e039b0f13729afac2b5f9b917254f74c.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Газпром экспорт", 100%-ное дочернее предприятие "Газпрома", разочарован решением суда по ограничению транзитных мощностей газопровода Opal, которое создает искусственные преграды для эффективных инвестиций в газотранспортную систему Европы, сообщили журналистам в компании.Ранее в четверг Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal."Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", - сообщил "Газпром экспорт"."Мы приняли к сведению решение Суда справедливости ЕС, отказавшего в удовлетворении апелляции ФРГ и оставившего в силе решение нижестоящей судебной инстанции об отмене решения Европейской комиссии, санкционирующего новый режим использования транзитных мощностей газопровода Opal. Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет", - сообщили в компании.Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal. В четверг стало известно, что суд ее отклонил.

https://ria.ru/20210713/gazoprovod-1741022870.html

польша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

opal (газопровод), северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, германия, европа, газпром экспорт, экономика