https://ria.ru/20210715/dtp-1741317671.html

ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек

ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек - РИА Новости, 15.07.2021

ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек

Число жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, достигло четырех, а всего в легковой машине находились семь человек, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:57

2021-07-15T05:57

2021-07-15T05:57

авто

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Число жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, достигло четырех, а всего в легковой машине находились семь человек, сообщила прокуратура Хабаровского края.По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. Водитель и один пассажир погибли на месте, еще пять пассажиров попали в больницу, сообщает прокуратура."Еще один пассажир автомобиля скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210713/dtp-1741073259.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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авто, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия