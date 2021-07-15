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ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек - РИА Новости, 15.07.2021
ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
Число жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, достигло четырех, а всего в легковой машине находились семь человек, сообщила... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T05:57
2021-07-15T05:57
авто
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Число жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, достигло четырех, а всего в легковой машине находились семь человек, сообщила прокуратура Хабаровского края.По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. Водитель и один пассажир погибли на месте, еще пять пассажиров попали в больницу, сообщает прокуратура."Еще один пассажир автомобиля скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210713/dtp-1741073259.html
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авто, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
05:57 15.07.2021
 
ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек

ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек, пятеро - госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 15 июл - РИА Новости. Число жертв аварии в Комсомольске-на-Амуре, где автомобиль врезался в столб, достигло четырех, а всего в легковой машине находились семь человек, сообщила прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, в ночь на четверг на Орловском шоссе в Комсомольске-на-Амуре 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. Водитель и один пассажир погибли на месте, еще пять пассажиров попали в больницу, сообщает прокуратура.
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:19
В Самарской области умерла фельдшер, пострадавшая в ДТП со скорой
"Еще один пассажир автомобиля скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
 
АвтоКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
 
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