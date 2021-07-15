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В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 15.07.2021
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:12
2021-07-15T09:12
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики во вторник три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (14 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Лозовое, Золотое-5, Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
https://ria.ru/20210714/donbass-1741180271.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире
09:12 15.07.2021
 
В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ЛНР, заявили в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики во вторник три раза открывали огонь по территории республики.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 08:26
В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
"За истекшие сутки (14 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Лозовое, Золотое-5, Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:11
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника украинских силовиков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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