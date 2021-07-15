https://ria.ru/20210715/donbass-1741326449.html

В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 15.07.2021

В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:12

2021-07-15T09:12

2021-07-15T09:12

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики во вторник три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (14 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Лозовое, Золотое-5, Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

https://ria.ru/20210714/donbass-1741180271.html

https://ria.ru/20210712/bespilotnik-1740876457.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире