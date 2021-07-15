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В Раду внесли представление о назначении Монастырского главой МВД
В Раду внесли представление о назначении Монастырского главой МВД - РИА Новости, 15.07.2021
В Раду внесли представление о назначении Монастырского главой МВД
Премьер Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:59
2021-07-15T14:59
2021-07-15T15:15
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг его отставку утвердила Верховная рада. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов."Информирую, что в Верховную раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича", - сообщила Туний.Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
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украина, в мире
14:59 15.07.2021 (обновлено: 15:15 15.07.2021)
В Раду внесли представление о назначении Монастырского главой МВД
Премьер Украины Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД