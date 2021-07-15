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Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными
Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными - РИА Новости, 15.07.2021
Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными
Альфа-Банк первым в России избавился от бумажных документов при работе с наличными деньгами в своих отделениях; банк рассчитывает таким образом сэкономить до 10 РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:41
2021-07-15T17:41
россия
альфа-банк
технологии
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Альфа-Банк первым в России избавился от бумажных документов при работе с наличными деньгами в своих отделениях; банк рассчитывает таким образом сэкономить до 10 тонн бумаги в год и снизить нагрузку на окружающую среду, сообщает кредитное учреждение.Возможность оформить электронный приходный кассовый ордер уже запущена всех офисах Альфа-Банка, электронные расходные кассовые ордеры появятся в августе 2021 года.В банке добавили, что в 2020 году цифровизация документооборота снизила количество бумажных документов на 40%, что позволило экономить еще 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт, добившись экономии 29 тонн бумаги в год.
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россия, альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика
17:41 15.07.2021
 

Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными
Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Альфа-Банк первым в России избавился от бумажных документов при работе с наличными деньгами в своих отделениях; банк рассчитывает таким образом сэкономить до 10 тонн бумаги в год и снизить нагрузку на окружающую среду, сообщает кредитное учреждение.
"Речь идет о кассовых ордерах, без которых до последнего времени ни один банк не мог работать с наличностью. Теперь внесение наличности в отделении Альфа-Банка можно подтвердить простой электронной подписью без оформления бумажного кассового ордера. Электронный приходный и расходный кассовый ордеры оформляются на 30% быстрее, обходятся банку дешевле, а еще экономят бумагу. При полном переходе на электронные кассовые ордеры банк сэкономит более 10 тонн бумаги и 17 миллионов рублей в год", – говорится в сообщении.
Возможность оформить электронный приходный кассовый ордер уже запущена всех офисах Альфа-Банка, электронные расходные кассовые ордеры появятся в августе 2021 года.
"Операции с наличными — одни из наиболее зарегулированных. Кассовых документов очень много, и их приходится печатать, подписывать, сшивать, хранить в архиве. В XXI веке подобное кажется неудобной, неэкологичной и дорогостоящей нелепостью. В рамках нашей стратегической инициативы безбумажного банка мы последовательно цифровизируем наш документооборот", — приводится в сообщении комментарий операционного директора Альфа-Банка Дмитрия Фролова.
В банке добавили, что в 2020 году цифровизация документооборота снизила количество бумажных документов на 40%, что позволило экономить еще 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт, добившись экономии 29 тонн бумаги в год.
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