https://ria.ru/20210715/bumaga-1741426215.html

Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными

Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными - РИА Новости, 15.07.2021

Альфа-Банк избавился от бумажных ордеров при работе с наличными

Альфа-Банк первым в России избавился от бумажных документов при работе с наличными деньгами в своих отделениях; банк рассчитывает таким образом сэкономить до 10 РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:41

2021-07-15T17:41

россия

альфа-банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Альфа-Банк первым в России избавился от бумажных документов при работе с наличными деньгами в своих отделениях; банк рассчитывает таким образом сэкономить до 10 тонн бумаги в год и снизить нагрузку на окружающую среду, сообщает кредитное учреждение.Возможность оформить электронный приходный кассовый ордер уже запущена всех офисах Альфа-Банка, электронные расходные кассовые ордеры появятся в августе 2021 года.В банке добавили, что в 2020 году цифровизация документооборота снизила количество бумажных документов на 40%, что позволило экономить еще 70 тонн бумаги в год. В 2019 году Альфа-Банк перешел на использование экологичной упаковки для банковских карт, добившись экономии 29 тонн бумаги в год.

https://ria.ru/20210709/bank-1740660759.html

россия

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2021

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россия, альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика