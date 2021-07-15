https://ria.ru/20210715/bezopasnost-1741323440.html

Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем

Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем - РИА Новости, 15.07.2021

Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем

Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:37

2021-07-15T08:37

2021-07-15T13:24

россия

берингово море

ввс сша

миг-31

су-35

безопасность

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в релизе.После разворота американских самолетов россияне благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/su27-1741278854.html

россия

берингово море

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россия, берингово море, ввс сша, миг-31, су-35, безопасность