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Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем
Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем - РИА Новости, 15.07.2021
Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем
Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:37
2021-07-15T08:37
2021-07-15T13:24
россия
берингово море
ввс сша
миг-31
су-35
безопасность
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к рубежам России над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — добавляется в релизе.После разворота американских самолетов россияне благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/su27-1741278854.html
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россия, берингово море, ввс сша, миг-31, су-35, безопасность
08:37 15.07.2021 (обновлено: 13:24 15.07.2021)
Российские самолеты сопроводили американские В-52Н над Беринговым морем
Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили американские бомбардировщики над Беринговым морем