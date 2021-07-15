https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741458088.html

Совбез Белоруссии оценил необходимость введения военного положения

Совбез Белоруссии оценил необходимость введения военного положения - РИА Новости, 15.07.2021

Совбез Белоруссии оценил необходимость введения военного положения

Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что в настоящее время нет оснований вводить в стране ни чрезвычайное, ни... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T22:26

2021-07-15T22:26

2021-07-15T22:26

совет безопасности белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что в настоящее время нет оснований вводить в стране ни чрезвычайное, ни военное положение.Ранее в четверг пресс-служба главы белорусского государства сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. В частности, документом прописывается, что основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан."Конечно, речь об этом сейчас не идёт. Сейчас нет оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения", - сказал Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", комментируя на фоне поправок в законодательство опасения оппозиции о возможности введения военного положения в стране.Вместе с тем он обратил внимание на ряд факторов, которые нужно учитывать. "Не надо представлять чрезвычайное положение как некую злобную, в тайне придуманную репрессивную машину, которая должна всех угнетать. Как раз наоборот, государство берет на себя обязательство путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность общества от неблагоприятных факторов, которые вдруг возникнут, а их в нашем мире множество", - подчеркнул заместитель госсекретаря. Он добавил, что есть ряд людей в стране, которые заинтересованы в "чрезвычайщине", например, в санкциях, остановке предприятий, повреждении инфраструктуры, сокращении экспорта и так далее.Арчаков обратил внимание на ситуацию у границ республики, в частности, на решение Польши купить новые американские танки. "Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты просто взяли и положили на полку 5 миллиардов долларов (выделенные – ред.) на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?" - сказал он.Арчаков заявил, что государство должно "обеспечивать готовность и к чрезвычайному положению, и к военному положению, потому что люди потом спросят: "Как безопасность обеспечиваете, если основное предвидеть не могли?"", - подчеркнул он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741413862.html

https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738206225.html

белоруссия

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совет безопасности белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире