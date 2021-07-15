Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета страны
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство республики по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Ранее Конституционный суд Белоруссии признал поправки соответствующими основному закону.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", - говорится в сообщении.
Лукашенко 9 мая подписал декрет о том, что в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совету безопасности, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями. Совбез при участии губернаторов назначит выборы, при этом на территории страны незамедлительно будет введено чрезвычайное или военное положение. Председательствовать в Совбезе будет премьер-министр, но решения будут приниматься коллективно тайным голосованием.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США.