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Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета Белоруссии

Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета Белоруссии - РИА Новости, 15.07.2021

Лукашенко утвердил поправки по защите суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство республики по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщила в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:50

2021-07-15T16:50

2021-07-15T16:50

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство республики по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.Ранее Конституционный суд Белоруссии признал поправки соответствующими основному закону."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", - говорится в сообщении.Лукашенко 9 мая подписал декрет о том, что в случае гибели президента вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий президентские полномочия временно перейдут Совету безопасности, и все госорганы будут действовать в соответствии с его решениями. Совбез при участии губернаторов назначит выборы, при этом на территории страны незамедлительно будет введено чрезвычайное или военное положение. Председательствовать в Совбезе будет премьер-министр, но решения будут приниматься коллективно тайным голосованием.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741341212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире