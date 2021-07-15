https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741275855.html

Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты

Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты - РИА Новости, 15.07.2021

Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты

Нацбанк Белоруссии получил право при угрозе национальной безопасности запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на нее и конфисковать доллары и евро... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:03

роман протасевич

россия

александр лукашенко

москва

минск

белоруссия

кредит

санкции ес в отношении белоруссии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1920x0_80_0_0_266ca220813ca338cb1e83a85572e7c7.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нацбанк Белоруссии получил право при угрозе национальной безопасности запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на нее и конфисковать доллары и евро со счетов юридических лиц, конвертируя их в белорусские рубли. Для чего нужны столь жесткие меры, как они отразятся на простых людях и грозит ли Минску финансовый кризис — в материале РИА Новости.Нужна валютаРегулятор теперь также может ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики. Указ президента Лукашенко вступил в силу 9 июля.Конечно, все это — лишь при определенных условиях. Одно из них — если золотовалютные резервы сократятся ниже допустимого уровня. А это вполне вероятно: ЗВР тают на глазах. В 2020-м — минус 20,5% (1,9 миллиарда долларов). Сейчас у Нацбанка 7,4 миллиарда. По плану к концу года должно остаться не меньше шести миллиардов. Однако график срывается: только с января по март потеряли 529 миллионов. В июне — еще 353,8.Другое условие — резкие колебание курса белорусского рубля. Никаких уточнений не последовало. Значит, это могут быть любые показатели, которые Нацбанк сочтет резкими.Вынужденные мерыЕвропейские санкции, введенные в конце июня из-за "серьезных нарушений прав человека" и "жестокого подавление гражданского общества", отрезали Белоруссию от западных рынков капитала и ключевых источников валютных доходов. А альтернатив у Минска не так много.Правительству и госбанкам запретили привлекать финансирование в ЕС на срок больше 90 дней. Под санкции попали также кредитные организации с долей государства больше 50%, дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.То есть рефинансировать внешний долг европейским кредиторам не получится, придется гасить его или замещать займами в других странах. На собственные ресурсы рассчитывать не приходится.Истощение резервовВ России международные резервы полностью покрывают внешний долг, но Белоруссии до этого далеко. Ограничение валютных операций — по сути, попытка снизить риски."Активы истощают как плановые выплаты по государственному долгу, так и снижение цен на золото (доля драгметалла в ЗВР страны — около 40%). На бюджет большая нагрузка: по состоянию на 1 января обслуживание внешнего долга (за предшествующие 12 месяцев) — 6,58 миллиарда долларов. Всего Белоруссия заняла 41,16 миллиарда, что существенно превышает международные резервы", — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации.На то, что падение валютных доходов сулит сложности с обслуживанием внешних займов, указывают и аналитики S&P. На 90% долг номинирован в долларах и евро и, соответственно, чувствителен к колебаниям курса. Теперь Нацбанку понадобится тратить на это 20-30% финансовых запасов в год."ЗВР Белоруссии — всего 25% годового экспорта. Бюджет сильно зависит от продажи за рубеж товаров и услуг. Если объявят торговое эмбарго, запасы кончатся за три месяца", — отмечает Виталий Кирпичев, аналитик TradingView.Обесценение и инфляцияПриток иностранной валюты в Белоруссию сократится, и белорусский рубль неизбежно обесценится. По прогнозу S&P — за три года на 20%, к 2024-му — до 3,1 за доллар.Это заметно снизит уровень жизни. В первую очередь подорожают импортные товары. Следом подтянется и местная продукция, несмотря на вероятные попытки сдерживания роста цен."Наверняка вырастет безработица. Это усилит отток трудоспособного населения в соседние государства", — добавляет Виталий Манжос, старший риск-менеджер "Алго Капитал".Опасаясь девальвации, белорусы скупают доллары и евро. Поэтому аналитики не исключают того, что в этом году инфляция в республике побьет все рекорды. "Власть готовится к тому, что население поспешит перевести сбережения в валюту", — объясняет Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig.Но есть и другой аспект: поскольку хранить доллары и евро в белорусских банках теперь будет небезопасно, люди начнут массово их обналичивать. Это даст мощный импульс для оживления черного рынка валюты.Бизнес примет ударОсновной удар примет на себя бизнес — если регулятор обяжет юрлица продавать валютную выручку."Очевидно, часть уйдет в тень, чтобы избежать конфискации. Конечно, это поспособствует обесцениванию белорусского рубля, ведь только высокий курс заставит население и бизнес продавать валютные накопления, увеличивая предложение", — уточняет Кирпичев из TradingView.Одним из главных пострадавших рискует стать IT-сегмент, хорошо развитый в Белоруссии и получающий доходы в валюте. Так, в январе экспорт IT-услуг впервые принес республике больше долларов и евро, чем нефтепродукты.В итоге, по мнению наблюдателей, Минск вновь обратится за помощью к Москве. В прошлом году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о госкредите на 1,5 миллиарда долларов. Второй транш белорусы получили в июне. Но, как отмечает S&P, финансовые вливания Москвы "будут зависеть от политических уступок, которые могут оказаться для Минска неприемлемыми".

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/gaz-1741152522.html

https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html

https://ria.ru/20210602/kredit-1735277132.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, кредит, санкции ес в отношении белоруссии, экономика