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Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 15.07.2021

Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:04

2021-07-15T12:04

2021-07-15T12:15

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя это заявление, сравнил позицию Киева с детскими запугиваниями, а сами беспилотники - с "тонкой соломинкой", которой безрассудно пугать российскую армию."Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - говорится в сообщении минобороны в Facebook.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сообщения о продаже Турцией Украине беспилотников не вызывают радости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России.

https://ria.ru/20210605/oruzhie-1735743276.html

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вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, турция, украина, в мире