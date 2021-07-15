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Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 15.07.2021
Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:04
2021-07-15T12:15
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
турция
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя это заявление, сравнил позицию Киева с детскими запугиваниями, а сами беспилотники - с "тонкой соломинкой", которой безрассудно пугать российскую армию."Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - говорится в сообщении минобороны в Facebook.Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сообщения о продаже Турцией Украине беспилотников не вызывают радости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России.
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вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, турция, украина, в мире
12:04 15.07.2021 (обновлено: 12:15 15.07.2021)
 
Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Минобороны Украины: в ВМС поступил первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя это заявление, сравнил позицию Киева с детскими запугиваниями, а сами беспилотники - с "тонкой соломинкой", которой безрассудно пугать российскую армию.
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"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - говорится в сообщении минобороны в Facebook.
Ранее в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников - компании Baykar - сообщили РИА Новости, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сообщения о продаже Турцией Украине беспилотников не вызывают радости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна продает Украине БПЛА без предварительных условий, сделка не направлена против России.
 
Вооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныТурцияУкраинаВ мире
 
 
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